Siguranța rutieră, în prim-plan: Acțiuni preventive ale polițiștilor băcăuani în trafic

Cu ocazia Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, marcată în perioada 18–24 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău desfășoară activități preventive și acțiuni dedicate creșterii gradului de siguranță rutieră și reducerii riscului de accidente pe drumurile publice.

În acest context, oamenii legii sunt prezenți pe șoselele din județ pentru a verifica respectarea regulilor de circulație și pentru a reaminti tuturor participanților la trafic importanța respectului reciproc în trafic, atât în rândul conducătorilor auto, cât și al motocicliștilor.

Polițiștii atrag atenția că prudența, responsabilitatea și conduita preventivă contribuie esențial la prevenirea accidentelor și la menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice.

Recomandările transmise de polițiști vizează atât șoferii, cât și motocicliștii. Conducătorii auto sunt sfătuiți să fie atenți în trafic, să utilizeze oglinzile retrovizoare, să semnalizeze din timp și să se asigure temeinic înaintea efectuării oricărei manevre.

De asemenea, motocicliștii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să poarte echipament de protecție, să fie vizibili în trafic și să evite manevrele riscante.

Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, în județul Bacău!

Astăzi, 20 mai, accentul este pus pe respectarea regulilor de circulație de către conducătorii de biciclete și trotinete electrice.

Prin dialog, prevenție și prezență activă în teren, polițiștii urmăresc conștientizarea riscurilor generate de nerespectarea regulilor de circulație și promovarea unui comportament responsabil în trafic.

În zilele următoare, acțiunile vor continua și vor viza:

🚶‍♀️ siguranța pietonilor

📱 combaterea distragerii atenției la volan

🍷 prevenirea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise

⚡ respectarea limitelor legale de viteză.

Siguranța rutieră este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Respectul în trafic salvează vieți!