Ziua Eroilor 2026 sărbătorită în Bacău – între memorie, credință și recunoștință națională

În fiecare an, odată cu marea sărbătoare creștină a Înălțării Domnului, România marchează și Ziua Eroilor, una dintre cele mai importante zile dedicate memoriei celor care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea și demnitatea națională. În anul 2026, această zi a fost celebrată în Bacău printr-un complex de manifestări, pe timp de trei zile – 19-21 mai 2026. Marți, 19 mai, la Cercul Militar, a avut loc un simpozion organizat de Filiala „Colonel Corneliu Chirieș” Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) „Regina Maria”, miercuri, 20 mai, a avut loc ediția a VII-a a „Marșului pentru Eroi”, organizat de Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, în parteneriat cu Protoieria Bacău, cu Parohia Ortodoxă Lazaret și Asociația Cultul Eroilor – Filiala Bacău și cu 30 de instituții de învățământ din municipiu, iar joi, 21 mai, în Cimitirul „Eternitatea” (Cimitirul Central) a avut loc ceremonialul depunerii de coroane la Monumentul Eroilor.

În fiecare an, în a patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătorim Ziua Eroilor (dată stabilită prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920). În această zi celebrăm ostașii și luptătorii români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru dobândirea și păstrarea independenței naționale, întregirea neamului și perpetuarea credinței strămoșești, afirmarea demnității și libertății poporului.

Decizia ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită de Înălțare datează din perioada de după Primul Război Mondial, când România, profund marcată de pierderile umane ale războiului pentru întregirea neamului, a dorit să lege comemorarea eroilor de una dintre cele mai importante sărbători creștine. În anul 1920, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, această zi a fost consacrată pomenirii eroilor căzuți pe câmpurile de luptă.

Ulterior, prin diferite acte normative și tradiții păstrate peste decenii, Ziua Eroilor a devenit un simbol al recunoștinței naționale față de soldații și luptătorii care au murit în războaiele purtate de România – de la Războiul de Independență din 1877, până la cele două războaie mondiale și misiunile militare contemporane.

Ziua Eroilor rămâne, dincolo de ceremonial și discursuri, o lecție de memorie colectivă și de respect pentru istorie. Este momentul în care generațiile de astăzi își pleacă fruntea în fața celor care au pus mai presus de propria viață idealurile de libertate și unitate ale României.

Lecții de istorie și recunoștință la simpozionul dedicat Zilei Eroilor

Prima zi a programului de manifestări dedicate celebrării Zilei Eroilor 2026 a aparținut unui simpozion organizat la Cercul Militar din Bacău, la care au participat reprezentanți ai Protopopiatului Ortodox Bacău, reprezentanți ai unor unități militare băcăuane, între care comandorul Virgil Iftode – locțiitorul Comandantului Garnizoanei Bacău și Șef de Stat Major, reprezentanți ai unor organizații ale militarilor activi sau în rezervă și retragere, profesori și elevi de la Colegiul Național „Ferdinand I”. A fost prezent și Consilierul local Ilie Bîrzu.

Simpozionul a fost precedat de intonarea Imnului de Stat și a Imnului Eroilor, interpretate de Muzica Militară a Garnizoanei Bacău, după care s-a păstrat un moment reculegere în memoria membrilor Filialei „Cultul Eroilor” Bacău trecuți la Domnul.

Manifestarea a fost moderată de Dănuț Voicu, Președintele Filialei Județene „Cultul Eroilor”. Au susținut alocuțiuni general (rtr.) dr. Vasile Jenică Apostol, Președintele de onoare al Filialei județene a ANCE („Jertfa grănicerilor în cea de-a treia bătălie de la Oituz”), Prof. Mihaela Savin, Colegiul Național „Ferdinand I” („Sub semnul Eroilor crește o generație puternică”), istoricul militar Sorin Grumuș („Epopeea Eroului Necunoscut”), col. (rtr) Costel Ciupercă, Președintele Filialei „General Nicolae Șova” Bacău a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, și Dănuț Voicu.

De asemenea, Părintele Răzvan-Dimitrie Radu a transmis participanților mesajul Protopopului de Bacău, PC Părinte Eugen-Ciprian Ciuche, iar criticul de artă și muzeograful Iulian Bucur a transmis salutul conducerii Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”.

La final, muzica Militară a prezentat un scurt program de imnuri și marșuri militare.

Gr. (rtr) dr. Vasile Jenică Apostol: „Am participat la noi momente de adâncă vibrație patriotică, în care ne înclinăm cu venerație în memoria eroilor români din toate timpurile, a Măriei Sale, Ostașul Român, erou din toate vremurile, pentru demersul lor istoric, legendar de apărare a independenței și suveranității țării, a integrității ei teritoriale, a ființei naționale a poporului român și a celorlalte valori fundamentale ale acestuia. Într-un moment de inspirație, printr-un Decret-lege, în anul 1920 s-a stabilit ca în ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos la ceruri să fie sărbătorită și Ziua Eroilor. A fost un moment de inspirație pentru că și eroii noștri, când și-au dat viața, s-au înălțat la ceruri. România este una din țările care are mulți eroi, dar numărul celor necunoscuți este incomparabil mai mare decât al celor cunoscuți.

Între ei, grănicerii au fost unii dintre cei mai bravi luptători din armata română. Au participat la toate acțiunile militare, dar faptele lor de eroism au fost mai puțin, să zic așa, subliniate, mai puțin evidențiate. Au fost trimiși în bătălia catastrofală de la Turtucaia, la Dunăre, carne de tun împotriva bulgarilor. Au contribuit în Primul Război Mondial, în toamna anului 1916, în cele mai importante bătălii. Până în iarna anului 1916-1917, efectivele unităților de grăniceri au fost înlocuite de două ori. Aveau o unitate de 1.500-2.000 de oameni, dar în campanie piereau toți și efectivele erau reîmprospătate cu recruți sau rezerviști aduși din altă parte. Piereau din cauza unor greșeli de comandament, din cauza unor orgolii și neînțelegeri între capii armatei.”

Prof. Mihaela Savin: „«Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții» – spunea Nicolae Iorga. Prin acesta trebuie să înțelegem că este o lege fundamentală: fără trecut nu există identitate, fără memorie nu există continuitate. De aceea ne-am aflat aici, nu doar pentru a respecta o tradiție sau pentru a împlini o solemnitate oficială. Ci pentru a ne opri măcar pentru câteva clipe din graba prezentului și pentru a ne întreba, cu sinceritate, cine a făcut posibilă libertatea de care ne bucurăm astăzi și a apărat demnitatea acestui popor? Cine a făcut ca noi, cei de acum, să putem vorbi despre viitor într-o țară liberă? Răspunsul îl găsim în jertfa eroilor. Ziua eroilor nu înseamnă doar coroane de flori depuse, discursuri sau ceremonii, înseamnă memorie vie, înseamnă recunoștință. Înseamnă întâlnirea dintre generații în fața unui adevăr simplu și profund. Libertatea nu este un dar primit fără preț, ea a fost câștigată, apărată și păstrată prin sacrificiu în spatele fiecărui nume. În scris, pe un monument, se află un om, un fiu, o fiică, un elev, poate un tânăr care a avut visuri, speranțe și care, într-un moment decisiv, a ales patria mai presus de sine. Aici se află marea lecție a zilei de astăzi pentru militari. Eroismul înseamnă onoare, disciplină și credință în datorie. Pentru profesori, el înseamnă misiunea de a forma caractere pentru oficialități, responsabilitatea față de Comunitate, iar pentru tineri, eroismul trebuie să devină mai mult decât o lecție de istorie. Trebuie să devină o lecție despre demnitate, curaj și apartenență, de a-i învăța pe tineri să respecte trecutul. Nu înseamnă a-i ține prizonieri în el, înseamnă a le oferi rădăcini, înseamnă a le arăta că identitatea nu se construiește doar din aspirații, ci din memoria celor care au făcut posibil drumul de astăzi. Un tânăr care își cunoaște istoria va privi altfel Drapelul, va înțelege profund pacea, va respecta mai sincer libertatea, va ști că apartenența la această națiune nu este doar un drept, ci o responsabilitate. Istoria României nu s-a scris ușor, s-a scris cu sacrificiu în războaie, în lupte pentru independență. În momente de restriște, în clipe în care oamenii obișnuiți au devenit eroi tocmai pentru că au ales să nu renunțe. De aceea, Ziua Eroilor nu este doar despre trecut.”

Sorin Grumuș: „Primul Război Mondial a fost un război al Tranșeelor, al luptelor de pe poziții, iar noi, aici, în 1917, am reușit să ținem România întreagă. În Franța, în 1920, încep demersurile pentru construirea de monumente dedicate eroilor Primului Război Mondial, iar tot în Franța, în același timp și în Anglia, se pune problema Eroului Necunoscut, pentru că la mai mult de jumătate din zeci de milioane de oameni care au pierit nu le era cunoscută identitatea. România se încadrează în avangarda acestui proces încă din 1920. Demarează acest proces, astfel încât în 17 mai 1923 are loc un moment emoționant: o ceremonie militar-religioasă deosebită, la Mărășești, unde sunt alese zece sicrie și se aduce un omagiu și eroismului băcăuan, pentru că din cele 330.000 de victime ale războiului, 80.000 de ostași români își dorm somnul de veci în opere comemorative și în cimitire aflate pe raza județului Bacău. Nu este întâmplător că din cele zece sicrie aliniate la în fața criptei de la Mărășești, trei sunt din zona Bacăului. Ceea ce ne face să credem că atunci când tânărul elev de liceu militar Amilcar Săndulescu elev premiant, orfan de război, al cărui tată murise în război, cu merite deosebite la învățătură, a ales dintre cele zece sicrie unul singur, a îngenuncheat în fața sicriului cu numărul 4, a pus mâna pe el și a spus: «Acesta este tatăl meu. Doamne Dumnezeul meu, păzește eroii neamului românesc și pe tatăl meu!».”

Col. (rtr.): Costel Ciupercă: „Bacăul și Moldova întreagă au dat României ostași, comandanți, martiri și eroi, care au scris cu sângele lor pagini de neuitat în Cartea Neamului. De pe aceste meleaguri au plecat la datorie generații întregi de fii ai Moldovei, crescuți în cultul credinței, al muncii și al dragostei de țară. Ei au adus cu ei în tranșee glasul clopotelor de la Biserica Precista, liniștea Bistriței, demnitatea satelor Moldave și puterea morală a unei comunități care nu și-a pierdut niciodată nădejdea. Astăzi, în această zi de adâncă trăire sufletească, ne plecăm frunțile în fața celor care au apărat cu prețul vieții ființa națională, Libertatea și demnitatea României. Eroii noștri au ridicat, prin sacrificiul lor, temelia unei țări libere, demne și respectate.”

Dănuț Voicu: „Este un prilej fericit pentru comemorarea tuturor eroilor neamului românesc, fără deosebire de naționalitate sau confesiune. Faptele lor de arme au rămas adânc înrădăcinate în conștiința ființei noastre, ca fiind expresia deplină a eroismului național. Amintirea lăsată de sacrificiul tuturor acestor păzitori ai hotarelor românești, morți la datorie în serviciul Armatei Române, se păstrează și trebuie păstrată în memoria colectivă a acestui neam. Pentru noi toți, Ziua Eroilor nu trebuie să constituie doar ocazia comemorativă de omagiere a celor care și-au sacrificat viața pentru neam și patrie, ci ar trebui să fie o zi de angajament solemn că luptăm mai departe pentru apărarea identității spirituale și naționale a poporului nostru.

Îndemnăm toți fiii și fiicele neamului să nu uite niciodată jertfa înaintașilor și faptul că poartă pe umeri crucea acestui neam și că au înalta responsabilitate de a apăra cu înțelepciune patrimoniul spiritual pe care părinții acestei națiuni l-au ocrotit cu prețul suprem al vieții lor jertfelnice. Iar omagierea și pomenirea tuturor celor care s-au jertfit pentru drepturile și libertățile de care beneficiem astăzi sunt acte necesare fiindcă, oricât i-am venera, niciodată nu va fi prea mult.

Avem datoria sfântă de a păstra neatinsă moștenirea lăsată de cei ce s-au sacrificat pentru înfăptuirea ei și de a o îmbogăți prin demnitatea faptelor noastre. Fapte izvorâte din convingerea fermă că această moștenire sacră ne obligă perpetuu, ne consolidează sănătatea morală și ne sporește mândria de a fi români. Fiind nemuritori prin sentimentul dăinuirii ce ni-l insuflă neîncetat, eroii neamului ne cultivă spiritul dragostei de țară devenind unificatori în posteritate, eterni inspiratori ai generozității noastre și iubirii de ceilalți. Mai mult, sădesc în noi speranța că, la nevoie, le putem urma exemplul.”

Marșul pentru Eroi: „Sub semnul Eroilor crește o generație puternică!”

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, în parteneriat cu Protoieria Bacău, cu Parohia Ortodoxă Lazaret, cu Asociația Cultul Eroilor – filiala Bacău și cu peste 20 de instituții de învățământ din municipiu, au organizat, miercuri, 20 mai 2026, „Marșul pentru Eroi”, eveniment dedicat comemorării celor care s-au jertfit pentru țară și desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop al Romanului și Bacăului Ioachim.

Evenimentul a început în Parcul Catedralei Ortodoxe din Bacău, de unde coloanele de peste 2500 de participanți, în frunte cu preoții, cu profesorii elevilor participanți și cu reprezentanții Filialei Județene „Cultul Eroilor”, s-au deplasat spre Parohia Ortodoxă „Lazaret”. Coloana a fost însoțită de o caravană din difuzoarele căreia s-au auzit imnuri și marșuri dedicate manifestării.

În incinta Parohiei Lazaret a avut loc o Ceremonie publică, o manifestare care a debutat cu intonarea Imnului Național (interpretat de Muzica Militară a Garnizoanei Bacău) și cu un ceremonial religios de comemorare a eroilor, oficiat sub protia PS Teofil Trotușanul – Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Cu acest prilej, au fost rostite alocuțiuni oficiale, urmate de un moment artistic prezentat de elevii băcăuani, iar la final au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor din curtea Bisericii Lazaret, pe acordurile Imnului Eroilor.

Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din Cimitirul „Eternitatea”

Chiar în ziua Praznicului Înălțării Domnului, joi, 21 mai 2026, în Cimitirul „Eternitatea” (Cimitirul Central) din Bacău este celebrată Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională.

La manifestare vor fi prezenți reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai Garnizoanei Bacău și ai Filialei Județene „Cultul Eroilor”.

După un serviciu religios săvârșit de preoți ortodocși și romano-catolici, vor fi rostite alocuțiuni din partea reprezentanților oficiali și de către Dănuț Voicu, Președintele Filialei „Colonel Corneliu Chirieș” din Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

La final, la Monumentul Eroilor vor fi depuse coroane de flori.

Petru Done, UZPR Bacău