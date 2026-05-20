Flagrant și percheziții într-un dosar de furt de produse petroliere, la Moinești. Prejudiciu de peste 21.000 de lei

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Moinești, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați cercetați pentru furt calificat, fiind acuzați că ar fi sustras produse petroliere din cantitățile transportate către stații de distribuție a carburanților.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, ieri, 19 mai, oamenii legii au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict a celor doi suspecți, în vârstă de 52 și 53 de ani. Aceștia ar fi parcat o autocisternă în curtea unui depozit din comuna Hemeiuș și ar fi sustras aproximativ 80 de litri de produs petrolier din rezervorul acesteia.

Ulterior intervenției, polițiștii au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Moinești, în comunele Scorțeni și Helegiu. În urma descinderilor, au fost ridicate două telefoane mobile, mai multe înscrisuri, recipiente din plastic ce conțineau lichid cu miros specific produselor petroliere, precum și dispozitive artizanale despre care anchetatorii susțin că erau folosite pentru extragerea carburantului din autocisternă.

Totodată, polițiștii au pus în aplicare două mandate de aducere, cei doi bărbați fiind conduși la sediul Poliției municipiului Moinești pentru audieri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2025 – mai 2026, suspecții ar fi sustras aproximativ 2.300 de litri de produse petroliere finite, prejudiciul estimat fiind de circa 21.000 de lei. Combustibilul ar fi fost extras înainte de livrarea către stațiile de distribuție aparținând unui operator economic.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.