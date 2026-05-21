Facturile la telefon și internet ar putea fi calculate doar la cursul BNR. Ce schimbări pregătește noua lege

Românii care plătesc abonamente la telefonie mobilă, internet sau televiziune în funcție de tarife exprimate în euro ar putea scăpa de diferențele de curs valutar aplicate de operatori. Senatul a adoptat un proiect legislativ care obligă companiile telecom să emită facturile exclusiv la cursul oficial al Băncii Naționale a României, fără adaosuri sau comisioane suplimentare.

Inițiativa vine pe fondul nemulțumirilor tot mai frecvente legate de modul în care unele firme convertesc în lei abonamentele stabilite în valută. În prezent, fiecare operator își poate stabili propriul curs de schimb, iar în multe cazuri acesta este mai mare decât cursul oficial BNR.

Potrivit proiectului adoptat de Senat, operatorii de comunicații electronice vor avea obligația să informeze clar clienții, înainte de semnarea contractului, că facturile vor fi calculate în lei folosind cursul oficial comunicat de BNR pentru ziua lucrătoare precedentă emiterii facturii. Cursul luat în calcul va fi cel publicat la ora 13:00.

Textul legislativ interzice explicit aplicarea unor marje suplimentare, comisioane sau alte adaosuri la conversia valutară. Practic, furnizorii nu vor mai putea utiliza cursuri comerciale mai dezavantajoase pentru clienți.

Inițiatorii proiectului susțin că măsura este necesară pentru a elimina diferențele dintre operatori și pentru a crea reguli clare și transparente pe piața telecomunicațiilor. Aceștia arată că, în prezent, doi clienți care au abonamente similare pot ajunge să plătească sume diferite doar din cauza cursului ales de companie.

În cazul în care legea va intra în vigoare, verificarea respectării noilor reguli va reveni Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Operatorii care nu respectă obligațiile privind conversia la cursul BNR ar putea fi sancționați contravențional.

Proiectul a fost inițiat de mai mulți parlamentari USR și de un senator POT. Totuși, pentru ca măsura să producă efecte, aceasta trebuie să fie adoptată și de Camera Deputaților, care este for decizional. Ulterior, legea va trebui promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Dacă va fi adoptată în forma actuală, schimbarea ar putea avea impact asupra milioanelor de români care plătesc lunar servicii telecom calculate în funcție de euro, într-un context în care diferențele de curs pot însemna costuri suplimentare constante pe termen lung.