Băcăuanca Nicole Marie Popescu- campioană a României U13, Maia Desilva- bronz național U15

Weekend plin de satisfacții pentru judoka pregătiți de Paula Diaconescu la CSM Bacău, care au participat la Campionate Naționale U13 și U15 de la Timișoara, întrecere ce a reunit pe spațiile de luptă peste 600 de competitori. Nicole Marie Popescu, „steaua echipei” noastre, cum a denumit-o Paula Diaconescu, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere.

Nicole Marie s-a încununat campioană a României U13, impunându-se în limitele categoriei de greutate 48 kg. Pe podium s-a regăsit și o altă „CSMeoaică”, Maia Desilva, care a cucerit bronzul la U15, +70 kg. Aproape de podiumul categoriei de vârstă U13 (acolo unde CSM Bacău a ocupat, la general, locul 4), s-a aflat și Maria Vornicu, care a pierdut bronzul, în timp ce la U15, Denisa Oncioiu s-a clasat a cincea la 40 kg, iar David Niță al șaptelea la 66 kg.

„Am deplasat zece sportivi, opt la U15 și doi la U13, iar rezultatele sunt mulțumitoare”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Paula Diaconescu, care a dezvoltat:

„M-am așteptat să obținem medalii la acest campionat puternic pentru că acesta este nivelul și ținta noastră. Sigur, judo-ul rămâne un sport imprevizibil și oricât de bine ne-am cunoaște adversarii, niciun concurs nu este la fel, însă noi ne-am făcut bine treaba.

Aurul cucerit de Nicole Maria Popescu este mult așteptat și muncit, iar bronzul Maiei Dasilva reprezintă un debut promițător. Maria Vornicu a pierdut bronzul, dar este la prima experiență la un asemenea nivel și a demonstrat un potențial real, Denisa Oncioiu are calități bune și vine puternic din spate, în timp ce David Niță se adaptează la noua sa categorie de greutate. Mai am încă doi-trei sportivi cu care lucrez intens pentru că au calități reale și pot confirma în viitor”.