Dărmăneștiul își consolidează parteneriatele internaționale. Acorduri de cooperare cu delegații din Republica Moldova și Ucraina

Primăria Orașului Dărmănești și Consiliul Local au organizat, la data de 16 mai 2026, un eveniment dedicat consolidării relațiilor de cooperare regională și internațională, desfășurat la sediul administrației publice locale.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Ambasadei Ucrainei în România, ai Parlamentului României, ai Instituției Prefectului, precum și reprezentanți ai administrației locale, ai mediului educațional și instituțional. Totodată, au fost prezente delegații oficiale din municipiul Bălți și comuna Dobroslav, având ca obiectiv dezvoltarea parteneriatelor de colaborare și întărirea relațiilor de prietenie dintre comunități.

În cadrul programului oficial, delegațiile au vizitat mai multe obiective de interes local din Dărmănești, finanțate prin fonduri europene, naționale și neguvernamentale, printre care Liceul Tehnologic, Sala de sport, Centrul de zi pentru persoane vârstnice și Școala Gimnazială Nr. 2. Invitații au participat și la deschiderea celei de-a IX-a ediții a evenimentului Târgul Gospodăriilor de Produse Montane – La Porțile Nemirei – Tradiții și Obiceiuri, manifestare dedicată promovării tradițiilor și identității locale.

Momentul central al reuniunii l-a reprezentat semnarea documentelor oficiale de înfrățire și cooperare, prin care părțile și-au exprimat angajamentul pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum educația, cultura, administrația publică, dezvoltarea comunitară și schimburile internaționale.

Reprezentanții administrației locale au transmis mulțumiri instituțiilor partenere și tuturor participanților pentru implicarea în organizarea evenimentului, reafirmând deschiderea orașului Dărmănești către consolidarea colaborărilor internaționale în beneficiul comunității.

Prin această inițiativă, administrația locală susține că Dărmănești își reconfirmă rolul de partener activ în promovarea dialogului, cooperării și dezvoltării durabile la nivel regional și european.