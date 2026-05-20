Alexandru-Ioan Jicu, elev al Colegiului „Vrănceanu” din Bacău, calificat la Olimpiada Internațională de Științele Pământului din Italia

Elevul Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Alexandru-Ioan Jicu, va reprezenta România la ediția din acest an a International Earth Science Olympiad 2026, după ce a ocupat primul loc la barajul Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele Pământului”, performanță pe care a reușit să o repete și anul trecut.

Potrivit reprezentanților colegiului băcăuan, elevul a ales în 2025 să nu participe la competiția internațională, deși obținuse aceeași clasare, întrucât regulamentul permite o singură participare internațională pe parcursul liceului. În acest an, Alexandru-Ioan Jicu a decis să accepte provocarea și va participa la olimpiada internațională care va avea loc la Torino, în perioada 20–27 august 2026.

Reprezentanții unității de învățământ au subliniat că rezultatul este rodul unei pregătiri începute încă din clasa a VII-a, în cadrul Centrul Județean de Excelență Bacău, și al colaborării dintre profesori, familie și mentorii care l-au susținut de-a lungul anilor.

În pregătirea sa au fost implicate profesoarele Florentina Dinu – biologie, Marinela Bușteagă – chimie, Doina Leonte – geografie și Delia Pintilie – fizică, alături de personalul laborant al instituției.

Potrivit colegiului, Alexandru-Ioan Jicu are deja confirmate patru participări la olimpiade internaționale și o calificare în China, alături de echipa Atelierele Tamarei, pentru competiția Global Future Space Scholar Meet 2026.

Reprezentanții Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” au transmis că elevul urmează în continuare pregătiri intensive pentru loturile lărgite de chimie și astronomie, precum și pentru competițiile internaționale din această vară.