Noaptea Muzeelor 2026: Casa Memorială Casa Memorială „Nicu Enea” își deschide porțile pentru o noapte dedicată artei și memoriei pictorului Nicu Enea

Casa Memorială Casa Memorială „Nicu Enea” va participa sâmbătă, 23 mai, la ediția 2026 a Noaptea Muzeelor 2026, oferind publicului o serie de activități culturale dedicate memoriei pictorului Nicu Enea. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 18:00 – 01:00, iar accesul vizitatorilor va fi gratuit.

Punctul central al programului va fi expoziția foto-documentară „Ipostaze din viața lui Nicu Enea”, care reunește fotografii rare de arhivă, documente și mărturii vizuale despre viața și activitatea artistului. Organizatorii anunță că expoziția își propune să readucă în atenția publicului legătura profundă dintre pictor și orașul Bacău, precum și sensibilitatea artistică ce i-a definit opera.

Vizitatorii vor putea descoperi momente importante din biografia lui Nicu Enea și vor avea ocazia să exploreze universul creator al artistului, considerat una dintre personalitățile reprezentative ale artei românești.

Evenimentul este organizat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, cu sprijinul Consiliul Județean Bacău. Reprezentanții instituției precizează că inițiativa urmărește transformarea Nopții Muzeelor într-o experiență culturală accesibilă tuturor generațiilor și un prilej de promovare a patrimoniului local.