Acțiune a polițiștilor din Moinești pentru siguranța rutieră: 77 de sancțiuni aplicate și 5 permise reținute

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Moinești au desfășurat, în perioada 19-20 mai, o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice.

În cadrul activităților desfășurate, oamenii legii au verificat peste 80 de autovehicule, iar pentru abaterile constatate au aplicat 77 de sancțiuni contravenționale la regimul circulației rutiere.

Totodată, polițiștii au reținut 5 permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare, ca măsuri complementare dispuse conform legislației în vigoare.

Unul dintre cele mai grave cazuri depistate în trafic a avut loc în comuna Berești-Tazlău, unde un echipaj de poliție a surprins un tânăr de 19 ani conducând un autoturism cu viteza de 144 km/h, cu 94 km/h peste limita legală admisă pe acel sector de drum.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.050 de lei, iar dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

Polițiștii reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și adaptării vitezei la condițiile de drum, pentru prevenirea accidentelor rutiere și protejarea vieții tuturor participanților la trafic.