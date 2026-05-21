Elev de 15 ani, mort după ce i s-a făcut rău în curtea unei școli din județul Bacău

Tragedie într-o unitate de învățământ din județul Bacău.

Un elev în vârstă de 15 ani, de la Școala Gimnazială Vladnic, din comuna Parincea, a murit după ce i s-a făcut rău în curtea școlii.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, incidentul a avut loc în data de 20 mai. Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Buhoci au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că unui elev i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut în curtea unității de învățământ.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și un echipaj medical, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, adolescentul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor și cauzei decesului.