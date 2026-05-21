Judo/ CN Under 13 și Under 15: CSM Bacău- Palatul Copiilor, de trei ori bronz

Sofia Florea, Ingrid Flenchea și Sofia Ungureanu au urcat pe treapta a treia a podiumului la Naționalele de la Timișoara

CSM Bacău- Palatul Copiilor, grupare pregătită de profesorul-antrenor Dorin Cruceanu, și-a trecut în palmares trei medalii la Campionatele Naționale de judo U13 și U15, care au reunit, weekendul, trecut, la Timișoara, peste 600 de sportivi din întreaga țară.

Toate trei de bronz. Una la Under 15, prin Sofia Florea, la +70 kg și două la U13, prin Ingrid Flenchea la 36 kg și Sofia Ungureanu la 40 kg.

De remarcat și evoluția Mateei Pascu, care a ratat podiumul dintr-o neatenție, încheiind competiția pe poziția a cincea, Totodată, după cinci lupte disputate, Mihaela Stanciu-Viziteu și Anastasia Bezuhăneț s-au clasat pe locul 7 la categoriile lor. „Au fost două zile de agonie și extaz, dar asta face judo-ul atât de interesant”, a declarat antrenorul CSM-Palatul Copiilor Bacău, Dorin Cruceanu, care a punctat:

„Personal, nu sunt mulțumit de rezultate, dar sunt foarte mulțumit de grup. Aceste fetițe au început judo-ul din joacă, după care sportul a devenit foarte serios, iar ele au început să se gândească la performanță, urmând exemplul celor mai mari de vârstă. Dețin un grup de fete care merită tot respectul pentru devotamentul pe care îl arată la fiecare antrenament și fiecare competiție. Doar la grupa de performanță 24 de fete concurează și se antrenează pentru a deveni cele mai bune, iar acest lucru nu poate decât să te mulțumească. Sunt bucuros pentru că ele au devenit o echipă, o echipă despre care vom auzi mult timp de acum înainte. Valoarea, munca depusă și, în principal seriozitatea le-au propulsat să fie medaliate, admirate și viitoare campioane”.