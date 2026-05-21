Fotbal: FC Bacău, pregătită pentru finala Cupei de Tineret

„Alb-roșii” se vor lupta pentru trofeu duminică, 24 mai, de la ora 13.00, la Târgoviște, contra Petrolului Ploiești

La finalul primei sale stagiuni de Liga 2, încununată cu câștigarea uneia dintre cele două grupe de play-out, FC Bacău trăiește o nouă satisfacție majoră. O face prin echipa sa de tineret, semn că (și) viitorul sună bine la clubul care, conform clasificării din acest an a academiilor de fotbal operată de FRF, ocupă un onorant loc 18, cu 80,45 puncte.

În acest weekend, FC Bacău are șansa de a câștiga un nou trofeu național. Concret, duminică, 24 mai, de la ora 13.00, „alb-roșii” vor disputa finala Cupei de Tineret în compania Petrolului Ploiești.

Duelul pentru adjudecarea Cupei de Tineret va avea loc pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, iar în tribunele arenei dâmbovițene se vor regăsi și destui suporteri băcăuani, în condițiile în care conducerea FC Bacău va pune la dispoziția fanilor un autocar pentru deplasare.

Confruntarea cu Petrolul se anunță una foarte disputată, dar FC Bacău are de partea sa suficiente argumente pentru a deveni, în premieră, câștigătoarea Cupei de Tineret.

De altfel, în parcursul lor spre finala de duminică, băcăuanii au utilizat mulți jucători care, în sezonul recent încheiat, au avut șansa de a debuta (sau chiar de a se remarca), în Liga 2: de la Gabi Cîrstean și Oasenegre la Bordea și Luncașu, de la Burlacu la Ndoci și Agapi, de la Banu la Gaciu și Ivanovici. O dovadă că Academia fondată în 2014 de Cristian Ciocoiu este productivă atât la capitolul individualități, cât și în ceea ce privește rezultatele la nivel de echipă și echipe.

În altă ordine de idei, divizionara secundă s-a despărțit în această săptămână de fundașii centrali Marko Juric și Vlăduț Cimbru și de atacantul Andreas Niță. În așteptarea noilor achiziții ale echipei de seniori, toate privirile se îndreaptă duminică, spre formația de tineret a FC Bacău Și spre trofeul care poate ajunge în vitrina sa. Hai Bacăul!