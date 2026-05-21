Pacienții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși au primit o masă festivă de Înălțarea Domnului

În zi de mare sărbătoare creștină – Înălțarea Domnului – la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, grija pentru pacienți a însemnat mai mult decât un act administrativ, transformându-se într-un gest de respect și apropiere față de cei aflați în suferință.

Conducerea unității medicale a pregătit pentru pacienți un meniu special, menit să aducă nu doar hrană, ci și o atmosferă de sărbătoare și normalitate în saloane. Preparatele au fost atent pregătite și servite în condiții speciale, astfel încât pacienții internați să simtă că această zi importantă nu trece neobservată.

Meniul festiv a inclus preparate tradiționale și deserturi specifice perioadei pascale, într-un demers prin care personalul spitalului a dorit să transmită că empatia și atenția față de pacient rămân esențiale în actul medical.

Reprezentanții unității medicale subliniază că, dincolo de tratamente și proceduri, contează și grija față de starea sufletească a celor internați, mai ales în zilele cu încărcătură spirituală aparte.

Gestul a fost apreciat de pacienți și aparținători, contribuind la crearea unei atmosfere calde și apropiate într-o zi importantă pentru comunitatea creștină.