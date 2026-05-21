Grav accident rutier în Bacău: două mașini s-au ciocnit în intersecția Mioriței cu Bradului. În timp ce era acordat primul ajutor răniților, a avut loc un al doilea accident, în același loc

Un grav accident rutier s-a produs, joi seară, în intersecția străzilor Mioriței și Bradului din municipiul Bacău, după ce două autoturisme au intrat în coliziune violentă, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar.

La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță și polițiști rutieri, traficul în zonă fiind îngreunat timp de mai multe zeci de minute. Din imaginile surprinse imediat după impact, unul dintre autoturisme a rămas avariat în mijlocul trecerii de pietoni, iar celălalt a suferit distrugeri importante în partea frontală, oprindu-se pe marginea carosabilului.

Mai multe persoane s-au adunat la locul accidentului, iar cadrele medicale au acordat îngrijiri unei victime aflate pe carosabil. Ulterior, persoana rănită a fost preluată de ambulanță pentru investigații suplimentare.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Primele indicii arată că impactul a avut loc în zona trecerii de pietoni, într-o intersecție intens circulată din municipiu.

La doar câteva minute după producerea primului accident, în timp ce salvatorii acordau primul ajutor răniților și efectuau cercetări la fața locului, în aceeași intersecție a avut loc un al doilea eveniment rutier. Un autoturism a lovit un alt vehicul în apropierea ambulanței și a autospecialelor de intervenție, pe fondul carosabilului umed și al traficului aglomerat.

Polițiștii au extins verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs cele două accidente succesive.