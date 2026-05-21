Robot ortopedic de ultimă generație, testat la SJU Bacău. Spitalul vizează intervenții asistate robotic pentru protezarea articulațiilor

Spitalul Județean de Urgență Bacău a prezentat, în cadrul Secției de Ortopedie și Traumatologie, un robot ortopedic avansat destinat intervențiilor de protezare a genunchiului, șoldului și umărului, într-un proiect aflat în fază de evaluare și testare.

Reprezentanții unității medicale susțin că introducerea tehnologiei asistate robotic ar putea reprezenta un pas important în modernizarea serviciilor ortopedice și în creșterea preciziei intervențiilor chirurgicale.

Potrivit conducerii spitalului, sistemele robotice permit o planificare mai exactă a operațiilor și o personalizare a intervenției pentru fiecare pacient, ceea ce poate contribui la poziționarea optimă a implanturilor, reducerea traumatismelor tisulare și o recuperare mai rapidă.

Managerul SJU Bacău, ec. Ion-Marius Savin, a declarat că proiectul face parte din strategia de dezvoltare a serviciilor medicale moderne în cadrul spitalului.

„Ne propunem să aducem la Bacău cele mai moderne tehnologii medicale și să oferim pacienților acces la tratamente la cele mai înalte standarde. Medicina viitorului se construiește astăzi, iar SJU Bacău trebuie să fie parte activă a acestei transformări”, a afirmat acesta.

Conducerea unității medicale a evidențiat și implicarea echipei Secției de Ortopedie și Traumatologie, coordonată de dr. Radu Panfil, medic șef al secției, în procesul de implementare și evaluare a noii tehnologii.

Potrivit reprezentanților spitalului, proiectul ar putea deschide perspective pentru dezvoltarea serviciilor ortopedice la standarde comparabile cu cele ale marilor centre medicale europene și ar reprezenta o investiție atât în performanța actului medical, cât și în siguranța pacienților.