Sport-flash: de la o săptămână la alta

Fotbal, Liga 3/ Aerostar, victorie de final

Cădere de cortină peste play-out-ul Ligii 3. Finalul de campionat s-a dovedit unul fericit pentru CS Aerostar Bacău, care, învingând sâmbătă, 16 mai, acasă, în ultima etapă, cu 2-1 (2-0) pe Bucovina Rădăuți, a încheiat play-out-ul pe locul 5, asigurându-și, astfel, permanența în eșalonul al treilea. Aviatorii” au totalizat 35 de puncte, la fel ca și CSM Adjud, însă, în ciuda unui golaveraj inferior, s-au situat peste formația vrânceană, în baza faptului că la finalul sezonului regular au avut o clasare mai bună, acesta fiind principalul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte. Băcăuanii, care au evoluat în formula Tancău- Olteanu (min. 60 Dănilă), Prențu, Pruteanu (min. 70 Ganea), Budău- Bălan, Matei, Mazilu, Belciu (min. 70 Roman)- Băisan (min. 70 Pantelei)- Corban (min. 83 Oancea), au condus cu 2-0 prin reușitele lui Corban (min. 12, șut pe lângă portar la pasa filtrantă a lui Băisan) și Belciu (min. 34, finalizare din careul mic al unei prelungite faze de atac), înainte ca Julei să înscrie punctul Bucovinei Rădăuți la ultima acțiune a meciului. De notat și intervenția excelentă din min. 65 a lui Tancău, care a deviat peste transversală o reluare din apropiere cu capul a lui Julei. De asemenea, merită subliniat faptul că la finalul întâlnirii, gruparea băcăuană a ținut să dedice victoria președintelui CS Aerostar, Doru Damaschin, cu ocazia zilei de naștere. Așadar, „aviatorii” lui Andrei Întuneric continuă la nivelul Ligii 3, la fel ca și Adjudul pregătit de Cristi Popovici. Învingătoare cu 1-0, pe teren propriu, în fața liderei din play-out-ul Seriei 1, CSM Vaslui, gruparea adjudeană a terminat pe locul 6 play-out-ul, cu un coeficient de 1,206 ce i-a permis salvarea de la retrogradare. Din Seria 1 au retrogradat CS Gheorgheni și FC Bacău 2, însă nu este deloc exclus ca aceste două echipe, la fel ca și alte retrogradate, de altfel, să facă parte și în sezonul viitor din Liga 3 pe fondul posibilelor retrageri ale altor grupări. În ceea ce privește accederea în Liga 2, cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, lidera Seriei 1, Cetatea Suceava păstrează un punct avans față de cealaltă candidată la promovarea directă, Șoimii Gura Humorului.

Play-off/ Seria 1

Rezultatele etapei a șaptea (penultima) : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Șoimii Gura Humorului 1-2, CS Blejoi- Cetatea Suceava 0-1, Sporting Liești- Viitorul Onești 2-0, KSE Târgu-Secuiesc- Știința Miroslava 1-1.

Clasament : 1) Cetatea Suceava 31p., 2) Șoimii Gura Humorului 30p., 3) Sporting Liești 22p., 4) Viitorul Onești 18p. (golaveraj 6-5), 5) KSE Târgu-Secuiesc 18p. (10-11), 6) Știința Miroslava 17p., 7) Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 8p., 8) CS Blejoi 2p.

Programul etapei viitoare (ultima)/ sâmbătă, 23 mai, ora 18.00 : Cetatea Suceava- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2, Viitorul Onești- CS Blejoi, Știința Miroslava- Sporting Liești, Șoimii Gura Humorului- KSE Târgu-Secuiesc.

Play-out/ Seria 1

Rezultatele etapei a șaptea (ultima): Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți 2-1, ACS USV Iași- FC Bacău 2 2-1, CSM Adjud- CSM Vaslui 1-0, CS Gheorgheni- AFC Odorehiu Secuiesc 2-1.

Clasament final : 1) CSM Vaslui 41p, 2) AFC Odorheiu Secuiesc 40p., 3) ACS USV Iași 37p., 4) Bucovina Rădăuți 36p., 5) CS Aerostar 35p., 6) CSM Adjud 35p., 7) CS Gheorgheni 34p., 8) FC Bacău 2 18p.

Lupte greco-romane/ Luca Celini, campion al Germaniei Masters!

Celini Angelo Luca strikes again! Așadar, băcăuanul lovește din nou, deși corect ar fi să scriem „er schlagt wiedere zu”. Și asta pentru că în primăvara în care s-a laureat vice-campion al Statelor Unite ale Americii Masters, la Las Vegas, luptătorul în vârstă de 56 de ani s-a încununat și campion al Germaniei. Și a făcut-o într-o manieră cât se poate de clară. Cu cinci victorii din cinci. La Naționalele Masters ale Germaniei derulate săptămâna aceasta la Rostock, Celini, care este legitimat la SV Durbheim, unde este antrenat de cumătrul său și, totodată de… fostul său elev Florin Gavrilă „Kempes”, și-a început turul de forță al categoriei 56-60 ani (88 kg) cu cu un 8-0 contra lui Maik Strumbries (Magdeburger SV 90). A urmat cel mai strâns meci, câștigat în turul al doilea cu scorul de 10-8 în fața lui Silvio Rachswalski (TSV Ehningen). După care, Luca Celini a trecut în turul al treilea cu 9-0 de Karsten Jeschin (SC S-W Sende) și în semifinale cu 6-0 de Theofanis Kyiakos (TV Essen Dellwig). Iar în lupta pentru aur, băcăuanul nostru s-a impus cu 11-0 în fața lui Henry Dethloff (SV Warnemunde), adjudecându-și și titlul de cel mai tehnic luptător al concursului. „Sunt foarte fericit deoarece îmi doream mult această medalie de aur. Vice-campion al Germaniei știam cum e să fii, deoarece anul trecut am obținut argintul, dar vroiam cu tot dinadinsul să văd cum te simți și când ești deasupra tuturor. Și pot spune că e minunat, mai ales că turneul a fost foarte solicitant, iar eu am avut un parcurs pe măsura pregătirii și a ambiției”, a declarat pentru „Deșteptarea” noul campion al Germaniei Masters la lupte greco-romane, băcăuanul Celini Angelo Luca. Iar în timp ce Luca Celini își savurează succesul de la Rostock, noi începem să căutăm cum se spune în arabă „a lovi din nou”. Nu de alta, dar în toamnă, Celini va concura la Campionatele Mondialele Masters din Iordania, unde vizează o nouă lovitură. Una care să-i aducă și o medalie de Mondiale!

Karate/ David Senteș, dublu campion al Europei!

ACS Karate Tradițional Inițio Bacău rămâne un reper al performanței sportive. A demonstrat-o din plin și la cea de-a 28-a ediție a Campionatului European de karate fudokan, găzduit, weekendul trecut, de „Sepsi Arena” din Sfântu-Gheorghe și care a fost structurat pe mai multe discipline: fudokan tradițional, fudokan sportiv, Kobudo-arme, tamashiwari- teste de spargei și fudokan ikkaido- fudokan pentri persoane cu dizabilități. La Europenele ce au reunit loturile naționale de karate fudokan din 29 de țări și care s-au bucurat și de prezența fondatorului WFF (World Fudokan Federation), sensei prf. Dr. Ilija Iorga 10 Dan, Inițio Bacău a fost reprezentată de David Senteș și de antrenorul său, sensei Sorin Aștefănoaei 6 Dan. David a avut o prestație remarcabilă pe perioada celor trei zile de concurs, adjudecându-și trei medalii: două de aur și una de argint! Concurând la categoria de vârstă Juvenil (12-13 ani), elevul lui Sorin Aștefănoaei s-a laureat dublu campion european în probele de kumite shobu ippon fudokan sportiv, respectiv kumite jiyu fudokan tradițional și vice-campion continental la kata inidividual fudokan tradițional. Reușitele lui David Senteș au contribuit la supremația europeană a lotului reprezentativ de fudokan al României, poziționat, o dată în plus, pe primul loc în clasamentul pe națiuni. „Din nou rezultate notabile pentru Inițio Bacău, pentru David Senteș și pentru sportul băcăuan, din nou locul 1 pentru această mare și frumoasă familie a Fudokan România. Mulțumim staff-ului de organizare, lui sensei Constantin Căliman 8 Dan, președintele ACSK Fudokan România, colegilor antrenori și arbitri”, a declarat sensei Sorin Aștefănoaei.