Atletism / Martin Benchea Joca la cota 222

Nu a alergat niciodată pentru medalii. Și nici după ele. Medaliile au venit ca o consecință firească a pasiunii pentru alergare. O pasiune pe care veteranul atletismului băcăuan, Martin Benchea Joca și-a descoperit-o după vârsta de 50 de ani, dar pe care azi, la 70 plus (70 +2 pentru exactitate), continuă să o cultive cu entuziasmul unui tinerel de 20 de ani. Iar „tinerelul” tocmai a ajuns la cota 222 în ceea ce privește medaliile naționale și internaționale. Și, evident, nu intenționează să se oprească aici.

„222 reprezintă un număr așa, de efect. Dar să știți că medaliile nu sunt cele mai importante”, precizează nenea Martin, care are o mulțime de exemple la îndemână. Cel mai recent dintre ele se bucură de fundalul spectaculos al vulcanului Etna. La începutul lunii mai, atletul pregătit la CSM Bacău de Carmina Gorgan a alergat la Catania. A fost a doua oară în mai puțin de un an când băcăuanul de 72 de ani a concurat în Sicilia. În 2025, la Nicolusi, pe un traseu de coșmar (29 de kilometri, o înclinație de până la 38 de grade, praf vulcanic, variații mari de temperatură în condițiile în care altitudinea maximă a fost de 2450 metri), Martin Benchea Joca s-a laureat vice-campion continental la European Masters Off Road Running.

Anul acesta, la începutul lui mai, nenea Martin sau „zu Martino”, ca să fim în ton cu decorul, a parcurs probele de 10 km și 21 km la Europenele Masters de la Catania. Și, deși la 10 km a scos un super-timp (o oră, cinci minute și șapte secunde), Benchea Joca a rămas în afara podiumului la categoria sa de vârstă. Un lucru nefiresc pentru el („deh, se mai întâmplă să întâlnești unii mai iuți de picior”), dar care nu l-a afectat deloc. Dar absolut deloc. Motivul? „Dacă anul trecut am trăit în Sicilia satisfacția titlului de vice-campion european, dar, alergând la Nicolusi, nu am apucat să-i admir decât în fugă frumusețile, anul acesta am avut bucuria de a descoperi cât de fascinantă poate fi Catania și împrejurimile sale. Iar asta valorează, cel puțin pentru mine, mult mai mult decât o medalie, fie ea și europeană”, zâmbește „sicilianul” nostru, care adaugă:

„Am avut șansa de a fi însoțit, în calitate de ghid, de un preot de loc din zona Bacăului, care mi-a oferit și găzduire. Stăteam pe treptele monumentului-simbol al Cataniei, cel cu elefantul, și priveam în față catedrala unde este înmormântat marele compozitor Bellini, în spate aveam casa sa memorială, în stânga era Etna, cel mai mare vulcan activ, iar în dreapta marea Ionică, pe malul căreia am avut posibilitatea să alerg ambele probe, cea de 10 km și cea de 21. Un peisaj superb care îți bucură sufletul”. Iar în sufletul lui Martin Benchea Joca e loc pentru multe bucurii, așa cum se întâmplă de regulă cu oamenii frumoși precum nenea Martin care știu că „o bucurie este și atunci când poți oferi un zâmbet unui dușman”. Iar bucuriile pe plan sportiv au un loc aparte devreme ce vorbim de un multiplu medaliat la Europenele și Mondialele Masters.

„Alergarea în sine, mai ales pe distanțe lungi, în natură, este pentru mine o bucurie enormă. Indiferent că o fac pe dig acasă la mine, în Izvoare, pe malul mării Ionice, la Catania, prin parcul de la Zagreb, culmile Montserratului, lângă Barcelona sau pe stadionul din Atena”, mărturisește Benchea Joca. Dar nicio o bucurie nu poate întrece satisfacția de a avea o familie frumoasă precum cea a lui nenea Martin: „Sănătatea și familia sunt cele mai de preț lucruri. Și-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ele”. Și cum rămâne cu 222? „Îi dăm înainte, nu ne dăm bătuți”, spune cel care, recent, a fost invitatul special al lui Carmen Olaru de la TVR Iași la un colocviu rezervat persoanelor de vârsta a treia la „Casa Universitarilor” din Iași.

„Doamna Olaru m-a dat drept exemplu, lucru care m-a emoționat foarte mult în condițiile în care aveam în jur numai și numai oameni de valoare, în special din mediul academic”, spune Martin Benchea. Campionul CSM Bacău, care beneficiază de susținerea GTL Meducal Clinic, Gauss și a farmaciei naturiste a Simonei Triscaru și-a fixat deja calendarul competițional pentru următoarele luni: „Anul acesta, atât Europenele de alergare montană, cât și Balcaniada se țin la noi în țară. Un motiv în plus să trag tare”. Și nu neapărat pentru medalii; ele vin oricum când alergi cu pasiunea pe care o are Martin Benchea Joca.