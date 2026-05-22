Anchetă după moartea elevului de 15 ani din Parincea. Primele concluzii ale legiștilor

Un adolescent în vârstă de 15 ani, care a murit joi în incinta unei școli din comuna Parincea, s-a înecat cu propria vomă, arată primele concluzii ale medicilor legiști, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro.

Conform informațiilor preliminare, băiatului i s-a făcut rău în timp ce se afla în curtea unității de învățământ, alături de doi colegi. Acestuia i s-ar fi făcut greață, iar ulterior s-ar fi înecat cu propria vomă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Cazul a provocat reacții puternice în comunitate, mai mulți martori acuzând faptul că echipajul medical cu medic ar fi ajuns cu întârziere la fața locului. În urma acuzațiilor, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat joi seară declanșarea unui control în județul Bacău, pentru verificarea modului în care au fost alocate și direcționate echipajele medicale de intervenție.

Tragedia de la Parincea readuce în atenție un caz asemănător petrecut în urmă cu peste două decenii la Buhuși. În anul 2003, un elev a murit în timpul unei ore de chimie, după ce s-a prăbușit în fața tablei, medicii legiști stabilind atunci că decesul a fost provocat tot de asfixiere prin aspirarea propriei vome.

La acel moment, familia adolescentului a depus o plângere la Inspectoratul Școlar, acuzând-o pe profesoara de chimie că ar fi creat o presiune emoțională asupra băiatului. O anchetă a Inspectoratului Școlar Județean a concluzionat însă că profesoara era percepută drept severă, dar nu existau dovezi privind comportamente agresive sau abuzive față de elevi. Martorii au relatat atunci că adolescentul s-a prăbușit în jurul orei 12.40, iar cadrul didactic a crezut inițial că elevul suferă o criză de epilepsie și a cerut intervenția asistentei medicale din școală.

Un alt incident tragic a avut loc anul trecut, tot la Buhuși, unde un elev de clasa a IX-a a murit în timpul unei pauze școlare. Adolescentul s-a prăbușit brusc în curtea școlii, sub privirile colegilor și profesorilor.

Martorii au alertat imediat autoritățile, iar un echipaj medical a ajuns rapid la fața locului. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de mai multe minute, însă tânărul a fost declarat decedat. Cazul a șocat atunci comunitatea locală, mai ales că elevul era descris de apropiați drept un adolescent liniștit și apreciat de colegi.