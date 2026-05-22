Placă comemorativă dedicată dramaturgului George Genoiu, inaugurată în Bacău

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a anunțat inaugurarea unei plăci comemorative dedicate dramaturgului George Genoiu, eveniment prezentat drept un gest de recunoștință față de contribuția acestuia la viața culturală a județului și la patrimoniul cultural românesc.

Potrivit declarației șefei CJ Bacău, George Genoiu a avut un rol important în afirmarea municipiului Bacău ca spațiu al dialogului intelectual și al creației autentice, prin activitatea desfășurată în cadrul Revistei „Ateneu”, prin opera sa dramaturgică, dar și prin organizarea unor manifestări culturale de anvergură națională.

„Inaugurarea acestei plăci comemorative reprezintă nu doar un gest simbolic, ci și o expresie a respectului față de cei care au construit identitatea culturală a comunității noastre. Avem datoria de a păstra vie memoria oamenilor care au slujit cultura cu talent, rigoare și discreție”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț.

Aceasta a subliniat că dezvoltarea județului este strâns legată de valorile culturale și de oamenii care au contribuit la definirea identității comunității băcăuane.

„Bacăul se dezvoltă prin oameni, prin responsabilitate, prin lucrurile făcute împreună, dar și prin cultura, tradiția și spiritul creator care au contribuit la definirea identității noastre comunitare”, a mai declarat președinta Consiliului Județean Bacău.