Oficiali ai statului român, discursuri sub steaguri maghiare la Ghimeș: niciun drapel al României la Cetatea Rákóczi reabilitată cu bani ai Guvernului României

S-a mutat județul Bacău în Ungaria? Aceasta este întrebarea ridicată de imaginile surprinse la evenimentul oficial organizat la Cetatea Rákóczi din Ghimeș-Făget, unde autoritățile județene și reprezentanți ai Guvernului României au susținut discursuri sub steagurile Ungariei și ale Ținutului Secuiesc, în absența oricărui drapel românesc. Situația a stârnit reacții și semne de întrebare, în condițiile în care obiectivul istoric se află în județul Bacău și a fost restaurat din fonduri ale Guvernului României.

Prefectul județului Bacău, președintele Consiliului Județean Bacău și primarul municipiului Bacău au participat, sâmbătă, la Ghimeș-Făget, alături de ministrul Dezvoltării și directoarea Companiei Naționale de Investiții, la inaugurarea Cetății Rákóczi, restaurată printr-o investiție finanțată de Guvernul României.

Evenimentul a avut loc în contextul tradiționalului pelerinaj de Rusaliile Catolice, când mii de credincioși maghiari traversează zona Ghimeșului venind dinspre Șumuleu Ciuc, unul dintre cele mai mari pelerinaje catolice din Europa Centrală și de Est. Pelerinajul are loc anual în memoria victoriei principelui catolic al Transilvaniei asupra trupelor principilor reformați, devenind în timp un simbol al identității religioase și culturale maghiare din regiune.

Potrivit organizatorilor, la manifestările din acest an au participat câteva mii de persoane, multe îmbrăcate în costume populare secuiești și maghiare sau uniforme istorice de epocă. În zona cetății și pe traseul pelerinilor au fost arborate steaguri ale Ungariei și ale Ținutului Secuiesc.

Este pentru prima dată în ultimele două decenii când la manifestările de la Ghimeș participă oficial și reprezentanți ai conducerii județului Bacău. Cu toate acestea, la eveniment nu au fost observate steaguri ale României, deși Cetatea Rákóczi se află pe teritoriul județului Bacău și a fost reabilitată prin fonduri alocate de Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții.

Cetatea Rákóczi, ridicată în secolul al XVII-lea, avea rol strategic de control al trecătorii dintre Moldova și Transilvania și reprezintă unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice din zona Ghimeșului. După lucrările de restaurare, monumentul a fost redeschis publicului și integrat în circuitul turistic și religios al regiunii.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc, organizat anual de Rusaliile Catolice, atrage credincioși din Ungaria, România și diaspora maghiară. Mulți dintre participanți parcurg pe jos zeci de kilometri, purtând steaguri istorice și simboluri religioase, într-o procesiune considerată una dintre cele mai importante manifestări ale comunității catolice maghiare din Bazinul Carpatic.