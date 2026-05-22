Forțe suplimentare de ordine în Ghimeș-Făget, în perioada pelerinajului de Rusalii

Forțele de ordine vor fi mobilizate în perioada 22–25 mai, în localitatea Ghimeș-Făget, cu ocazia manifestărilor religioase și comemorative organizate în contextul sărbătorii Rusaliilor Romano-Catolice, au anunțat reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău.

Potrivit instituției, jandarmii vor acționa împreună cu efective ale Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică pe întreaga durată a evenimentelor.

Dispozitivele de ordine vor avea ca obiective prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea deplasării participanților și desfășurarea în condiții de siguranță a activităților religioase și culturale incluse în program.

Manifestările vor debuta vineri, 22 mai, în zona Cetății Rákóczi și a cantonului feroviar nr. 30, unde sunt programate ceremonii oficiale, alocuțiuni și momente artistice. Ulterior, participanții se vor deplasa către Biserica Kontumáci pentru oficierea unei slujbe religioase, iar în cursul după-amiezii pelerinii vor porni către Șumuleu Ciuc.

Sâmbătă, 23 mai, va avea loc pelerinajul de la Șumuleu Ciuc, la care sunt așteptați credincioși din țară și din străinătate. În paralel, în Ghimeș-Făget vor fi menținute măsuri de siguranță în zonele turistice și culturale vizitate de participanți.

Duminică, 24 mai, sunt preconizate sosiri de pelerini cu trenuri speciale, aceștia urmând să se deplaseze organizat către Biserica Kontumáci, unde vor avea loc slujba religioasă de Rusalii, momente solemne și ceremonialul de depunere a coroanelor în memoria eroilor.

Manifestările se vor încheia luni, 25 mai, cu o slujbă religioasă oficiată la biserica parohială din Ghimeș, dedicată pelerinilor întorși de la Șumuleu Ciuc.

Pe întreaga perioadă, jandarmii și polițiștii vor fi prezenți în proximitatea lăcașurilor de cult, pe traseele de deplasare ale pelerinilor, în zonele de interes turistic și în spațiile special amenajate pentru parcarea autovehiculelor.

Reprezentanții forțelor de ordine recomandă participanților să respecte indicațiile autorităților, să evite blocarea căilor de acces, să manifeste un comportament civilizat și să acorde atenție bunurilor personale. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să solicite sprijinul celui mai apropiat echipaj sau să apeleze numărul unic de urgență 112.