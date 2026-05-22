Sport: În Anul Nadia, Oneștiul (re)devine capitala gimnasticii. „Perfect 10”

Anul Nadia, anul ce aniversează jumătate de secol de la performanța Nadiei Comăneci, prima gimnastă a lumii care a obținut o notă de 10 la Jocurile Olimpice, are ca principal punct de referință Oneștiul. Nici nu putea fi altfel din moment ce vorbim despre orașul natal al Nadiei. Orașul care se pregătește să (re)devină capitala gimnasticii. Și nu doar al celei românești! Săptămâna viitoare, Oneștiul va găzdui o serie de evenimente de mare amploare puse în scenă de CSM Onești în cadrul manifestărilor dedicate Anului Nadia, la care vor fi prezente, evident, și „Zeița de la Montreal”. Astfel, între 29 și 31 mai, Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” va asigura decorul competiției internaționale de gimnastică intitulată, cât se poate de sugestiv, „Perfect 10”. Reunind peste 200 de gimnaste din opt țări (România, Canada, Franța, Italia, Statele Unite ale Americii, Norvegia, Malta și Hong Kong), ”Perfect 10” va debuta pe 29 mai, cu festivitatea de deschidere și cu întrecerea națională a Junioarelor III (Nivelul 7 și 6), va continua pe 30 mai, atunci când, de la ora 9.30 se va derula concursul național al Junioarelor III (N5, N4), iar de la ora 16.00, cel internațional de Juniori Elite, pentru ca pe 31 mai, cu începere de la 11.30, să fie programată finala pe aparate, urmată de festivitățile de premiere (echipe internaționale Elite & Friendly și concursul național). De subliniat că accesul publicului la ”Perect 10”, ca de altfel la toate manifestările organizate de CSM Onești în cadrul Anului Nadia, este gratuit.

Campioana și campioanele

Tot duminică, 31 mai, în cadrul seriei de evenimente „Omagiul Perfecțiunii AURIGINI”, unul dintre cele mai importante și emoționante momente va fi inaugurarea și parcurgerea traseului tematic „Drumul Perfecțiunii”. Acesta ilustrează traseul pe care Nadia Comăneci îl făcea în copilărie, de la locuința sa din Onești și până la sala de gimnastică unde își desfășura antrenamentele. „Proiectul inițiat de Clubul Sportiv Municipal Onești, își propune să valorifice patrmoniul sportiv al orașului și să transforme locurile definitorii ale copilăriei Nadiei într-un circuit urban cultural, educativ și turistic. De-a lungul traseului vor fi amplasate borne tematice interactive, panouri memoriale și elemente multimedia care vor reda atmosfera Oneștiului anilor ”70 și povestea generației care a făcut performanță și a stabilit recorduri în gimnastică. Proiectul beneficiază de tehnologii moderne- coduri QR și experiențe de realitate augmentată- care oferă publicului o incursiune în universul formării campioanei Nadia Comăneci”, au subliniat organizatorii. Evenimentul central al manifestărilor se va desfășura în seara zilei de duminică, 31 mai, atunci când, cu începere de la ora 19.00, baza sportivă „Carom” va găzdui „Gala Campioanelor- Nadia Comăneci se întoarce acasă”, ce va fi urmată de un concert al Loredanei Groza. Cu adevărat o seară a campioanei și a… campioanelor.

Parte din identitate

„Pentru mine, reîntoarcerea la Oneși are întotdeauna o încărcătură emoțională aparte. Faptul că mă întorc acum, la 50 de ani de la momentul primului 10 perfect, face ca această aniversare să fie și mai specială”, a mărturisit Nadia Comăneci. „Oneștiul nu este un simplu oraș în istoria gimnasticii mondiale, ci locul unde s-a schimbat pentru totdeauna percepția asupra perfecțiunii în sport. Performanța excepțională a Nadiei a avut un impact pozitiv de-a lungul anilor asupra imaginii României și Onetiului și a atras atenția asupra generațiilor de antrenori care au construit excelența. Este o moștenire care ne obligă să păstrăm standardele ridicate, să investim în copii și să transmitem mai departe cultura performanței. La Onești, gimnastica nu este doar un sport. Este parte din identitatea noastră”, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, care a punctat: „Îmi doresc ca Anul Nadia să lase în urmă mai mult decât evenimente și festivități. Vreau să lase infrastructură, proiecte pentru copii, speranță și renașterea gimnasticii la Onești. Cel mai mare vis este ca, peste ani, să putem spune că 2026 a fost momentul în care Oneștiul a început din nou să creadă în forța sportului și în viitorul său”.

Strategie pe termen lung

Ingrid Istrate a mai spus că „Oneștiul trebuie să își respecte trecutul extraordinar, dar să nu trăiască doar din amintiri”, explicând care sunt modificările de strategie menite să revigoreze gimnastica românească: „Viitorul depinde foarte mult de investițiile pe care le facem acum. România are încă talent, dar baza de selecție s-a redus enorm. Copiii și familiile sunt tot mai reticente să dedice efortului pe care-l presupune înalta performanță, iar infrastructura sportivă are nevoie urgentă de modernizare. Dacă vom reuși să investim în săli de sport, în condiții pentru copii și în formarea antrenorilor, gimnastica românească poate reveni în elita mondială. Pentru a reuși, avem nevoie de strategie pe termen lung, nu doar de soluții de moment. Trebuie reconstruit sistemul de selecție și pregătire continuă. Avem nevoie de parteneriate cu școlile, de identificare timpurie a copiilor talentați și de susținerea familiilor care aleg sportul de performanță. La Oneșlti ne bazăm pe tradiție, pe experiența antrenorilor și pe educație prin sport. Încercăm să construim caractere, nu doar sportive. În același timp, trebuie să adaptăm metodele de pregătire la noile generații și la realitatea actuală. Copii de astăzi au nevoie și de susținere emoțională, nu doar de performanță”.

Investiție de 122 milioane de lei

În Anul Nadia, Oneștiul, așa cum a declarat Ingrid Istrate, face o reverență în fața trecutului său extraordinar, dar refuză să trăiască doar din amintiri. Prin urmare, privește spre viitor. Și o face cu toată încredere. Încredere furnizată de o investiție de 122 milioane de lei având drept scop modernizarea și extinderea bazei sportive a CSM Onești, locul unde s-a format Nadia Comăneci. În baza proiectului aprobat săptămâna trecută de Guvernul României, complexul sportiv al CSM Onești va beneficia de: sală de gimnastică modernizată și dotată la standarde europene; spații pentru haltere și lupte; teren de tenis; spații de cazare, recuperare și alimentație pentru sportivi și antrenori; vestiare și zone administrative; sală de conferințe și muzeu dedicat performanței sportive. „Prin această investiție, încurajăm sportul de performanță și creem infrastructura necesară pentru copii și tineri, viitorii campioni ai României”, a subliniat ministrul dezvoltării, Cseke Attila. „Mă bucur enorm că, după mulți ani de eforturi susținute și mulțumită implicării echipei de la CSM Onești, acest proiect devine realitate. Nu e vorba doar de clădiri noi, ci despre a le oferi copiilor șansa de a crește într-un mediu care să îi inspire. Este modul nostru de a le spune că și ei pot atinge perfecțiunea”, a concluzionat Nadia Comăneci.