Noroi pe Strada Energiei

Vă scriu în speranța că cineva va vedea, în sfârșit, cum trăim noi, locuitorii de pe Strada Energiei. La fiecare ploaie, strada se transformă într-o mare de noroi și bălți, iar oamenii sunt nevoiți să intre în case cu încălțămintea plină de mizerie. Tot noroiul ajunge în locuințe, iar situația a devenit insuportabilă.

De doi ani de zile trăim aceeași poveste. De fiecare dată când plouă, accesul devine un chin, iar condițiile sunt mai rele decât în multe sate uitate de lume. Este greu de înțeles cum, într-un oraș european, o stradă poate arăta în asemenea hal atât de mult timp, fără ca problema să fie rezolvată.

Poate că, dacă imaginile și situația noastră vor ajunge în presă, va vedea și domnul primar realitatea cu care ne confruntăm zi de zi. Nu cerem lux, ci doar condiții normale de trai și respect pentru cetățenii care plătesc taxe și impozite.

Cu speranța că vocea noastră va fi auzită,

Ionuț R.