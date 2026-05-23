Karate/ Cupa României SKDUN: CS „Dan Botezatu” Bacău, medalii cu dedicație

Sala „Gabriela Szabo” a găzduit, recent, Cupa României la karate SKDUN. CS „Dan Botezatu” Bacău a participat cu nouă sportivi, aceștia cucerind 12 medalii, dintre care nouă de aur și trei de bronz. Bilanțul este unul notabil, cu atât mai mult cu cât trei dintre karateka s-au aflat la prima lor finală câștigată. Reușita de la Cupa României a fost una cu dedicație, antrenorul emerit și maestrul emerit al sportului, Ionuț Cășeru (care, după titlul european de luna trecută cucerit la proba favorită, kumite, s-a aflat la Cupa României în triplă postură: ca sportiv, antrenor, dar și arbitru național) declarând:

„Pe 11 mai, mama sensei-ului meu a împlinit vârsta de 80 de ani. Am plecat la această competiție cu gândul că voi aduce acasă câteva medalii care să o bucure, dar nu m-am așteptat chiar la atât de multe. Sportivii mei s-au concentrat însă serios și au obținut nouă medalii de aur, trei dintre ei aflându-se la primul titlu: Maya Ciocan, Patrick Trefaș și Tudor Grigoraș, cu precizarea că Maya și Patrick s-au impus cu tehnici frumoase de picior la nivel Jodan. Rareș Fotea confirmă medaliile de la Naționalele din luna martie, câștigând din nou și la kata și la kumite. Tudor Chirilă, vice-campion la Cupa Europei din Ungaria și-a adjudecat acum aurul la kumite și un bronz la kata.

Anastasia Albescu a pierdut semifinala, obținând doar bronzul la kumite. Ariana Goanță nu a intrat acum în medalii, având mai puțină experiență, dar știu că va face aceasta la următoarele competiții. Iar tiza lui Dan, Corina Botezatu a făcut dubla la kumite ippon shobu și sanbon shobu la senioare. Dedicăm aceste medalii mamei lui Dan Botezatu, doamna Elena Măciucă, urându-i un călduros <La mulți ani cu sănătate>. Felicitări tuturor sportivilor pentru efortul depus și mulțumim părinților pentru suportul acordat în obținerea acestor rezultate”.

Rezultatele CS „Dan Botezatu” la Cupa României SKDUN

Ionuț Cășeru : locul 1 la kumite individual veterani (+35 ani), locul 3 la kata veterani.

Corina Botezatu : locul 1 la kumite ippon shobu, locul 1 la kumite shobu sanbon senioare, -58 kg.

Rareș Fotea : locul 1 la jiyu kumite tineret, locul 1 la kata tineret.

Maya Ciocan : locul 1 la jiyu kumite minicadete, -46 kg.

Patrick Trefaș : locul 1 la jiyu kumite minicadeți, -38 kg.

Tudor Grigoraș : locul 1 la jiyu kumite copii 3, -42 kg.

Tudor Chirilă : locul 1 la jiyu kumite copii 3, -34 kg, locul 3 la kata copii 3.