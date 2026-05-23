Thermoenergy anunță întreruperea furnizării agentului termic în zona Parc 1

Thermoenergy Group SA Bacău va sista furnizarea agentului termic la CT Parc 1, în perioada 26 mai – 13 iunie 2026, ca urmare a lucrărilor de mentenanță planificate pentru acest an, potrivit unui anunț transmis de companie.

Măsura va afecta consumatorii din zona aferentă centralei termice, respectiv locatarii de pe Aleea Parcului, la numerele 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 și 18, precum și de pe străzile Calea Mărășești, la numerele 10, 12 și 18, și Războieni, la numerele 44 și 48.

Reprezentanții societății precizează că întreruperea este necesară pentru desfășurarea programului de mentenanță planificată aferent anului 2026.