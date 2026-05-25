Voucherele de vacanță pentru bugetari, acordate fără contribuție proprie. Scade însă plafonul salarial pentru beneficiari

Angajații din instituțiile și autoritățile publice vor primi și în acest an vouchere de vacanță, însă regulile de acordare au fost modificate față de anii precedenți. Principala schimbare este eliminarea contribuției proprii pe care salariații trebuiau să o suporte pentru a beneficia de acest sprijin.

Dacă în 2025 bugetarii erau obligați să achite din fonduri proprii 800 de lei pentru a primi o sumă similară din partea statului, în acest an condiția a fost eliminată complet. Astfel, beneficiarii vor primi direct suma de 800 de lei, bani care pot fi utilizați exclusiv pentru servicii turistice și de ospitalitate din România.

O altă modificare importantă vizează plafonul salarial pentru acordarea voucherelor. Spre deosebire de anul trecut, când beneficiau de acest drept angajații cu salarii nete de până la 8.000 de lei lunar, noul prag a fost redus la 6.000 de lei net pe lună. Măsura restrânge numărul persoanelor eligibile, însă autoritățile susțin că fondurile sunt direcționate astfel către salariații cu venituri mai mici.

Voucherele de vacanță vor continua să fie acordate exclusiv în format electronic, prin intermediul cardurilor dedicate. Autoritățile spun că sistemul permite o monitorizare mai eficientă a modului în care sunt folosite fondurile și reduce riscul utilizării necorespunzătoare.

Totodată, a fost eliminată obligația depunerii unei declarații pe proprie răspundere din partea beneficiarilor, procedură introdusă anterior pentru verificarea respectării condițiilor de utilizare.

Programul voucherelor de vacanță este considerat unul dintre principalele instrumente prin care statul încearcă să susțină turismul intern, în special în perioadele cu flux redus de turiști. Beneficiarii pot utiliza sumele pentru cazare, pachete turistice, masă sau alte servicii oferite de operatorii autorizați din domeniul ospitalității din România.