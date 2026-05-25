Revoltă la Constanța: familie obligată să restituie alocația copilului mort după o operație de apendicită

La doar câteva luni după ce și-au pierdut fetița de 6 ani în urma unor complicații medicale apărute după o operație de apendicită, doi părinți din Constanța spun că au primit o nouă lovitură: o notificare prin care li se cere să returneze alocația copilului pentru ultima lună de viață.

Suma solicitată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța este de 292 de lei, iar cazul a stârnit revoltă după ce avocata familiei a făcut publică situația.

Potrivit avocatei familiei, părinții au primit decizia de restituire deși copilul se afla încă internat în spital, conectat la aparate, într-o stare extrem de gravă.

„Copilul încă respira”, a declarat aceasta, explicând că micuța fusese declarată în moarte cerebrală încă din luna ianuarie, însă certificatul de deces a fost eliberat abia în februarie 2026.

Fetița ajunsese în stare critică după o intervenție de apendicită realizată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. În urma complicațiilor, copilul a intrat în stop cardiorespirator și a fost transferat ulterior la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, unde medicii au confirmat existența unui edem cerebral sever și instalarea morții cerebrale.

În același timp, un alt caz grav petrecut în același spital se află în atenția autorităților. Un băiat de 2 ani și 5 luni a ajuns, la rândul său, în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală pentru volvulus intestinal, iar familia acestuia reclamă întârzieri în diagnostic și lipsa unor investigații neurologice esențiale.

Ambele familii așteaptă acum rezultatele expertizelor medico-legale și concluziile oficiale ale anchetelor aflate în desfășurare.