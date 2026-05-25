Imagini video surprind momentul dinaintea accidentului de pe DN2G: tânăr de 19 ani, filmat în timp ce depășește pe linie continuă înainte de impact

Imagini apărute în cazul unui accident produs duminică seară pe DN2G, între Bacău și Moinești, în comuna Mărgineni, par să clarifice modul în care s-a produs impactul. Filmarea, surprinsă de camera de bord a unui șofer aflat în trafic și publicată pe pagina de Facebook „Atenția Poliția Bacău”, surprinde momentele de dinaintea coliziunii.

Din imagini reiese că tânărul de 19 ani, din Letea Veche, aflat la volanul unuia dintre autoturisme, s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară, peste linia continuă, într-o zonă de curbă. La scurt timp după această manevră, mașina condusă de acesta a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar.

Accidentul s-a produs duminică, 24 mai, în satul Luncani, pe sensul de mers Bacău – Moinești. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, tânărul ar fi pierdut controlul direcției pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum într-o curbă, autoturismul său lovind o mașină condusă de o femeie de 49 de ani, din municipiul Bacău.

În urma impactului, șoferul de 19 ani a fost rănit și transportat pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Imaginile video apărute între timp ar putea reprezenta o probă importantă în anchetă.