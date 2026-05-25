Nu sunt ungurii de vină fiindcă românii sunt mai înceți. La minte !

Ei își serbează trecutul, istoria lor. În plus, ungurii au avut conștiința de neam și de popor cu mult înaintea românilor. Iar acum noi încă bălmăjim termeni precum „moldovean”, „ardelean”, „bănățean”, „oltean”, „bucureștean” etc.

De parcă ar trebui să ne fie rușine că suntem dintr-o parte sau alta a țării=

Să-i lăsăm pe unguri cu ale lor și să ne uităm în ograda noastră. Până și subiectul Basarabiei (Moldova de peste Prut) este văzut diferit la Chișinău și la București.

Asta și pentru că, în momentul ruperii Basarabiei din trupul Moldovei, în stânga Prutului încă nu era cristalizată noțiunea de cetățean al României.

Așa că să-i lăsăm pe unguri.

Ăștia or să mai plângă încă o mie de ani după Regatul Maghiar al lui Matei Corvin.

Doamne ajută!