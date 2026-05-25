Mii de pelerini la Rusaliile Romano-Catolice de la Ghimeș-Făget

Mii de pelerini romano-catolici au ajuns în aceste zile la Ghimeș-Făget, unde tradiționalele manifestări religioase dedicate Rusaliilor s-au desfășurat într-o atmosferă de liniște, reculegere și siguranță. Timp de patru zile, între 22 și 25 iunie 2026, localitatea din vestul județului Bacău a devenit un important punct de întâlnire pentru credincioși veniți din mai multe zone ale țării, dar și din străinătate.

Pe drumurile care urcă spre lăcașurile de cult din zonă, coloanele de pelerini au fost însoțite discret de echipaje ale Ministerului Afacerilor Interne, mobilizate pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente. Jandarmii, polițiștii și pompierii au lucrat împreună pentru a asigura ordinea publică, fluidizarea traficului și intervenția rapidă în caz de nevoie.

În apropierea bisericilor și pe principalele trasee de acces, efectivele Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și ale Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost prezente permanent, oferind sprijin participanților și monitorizând desfășurarea evenimentelor religioase. În anumite intervale orare au fost impuse restricții temporare de circulație, iar polițiștii rutieri au dirijat traficul pentru a evita blocajele în zonele aglomerate.

Atmosfera de la Ghimeș-Făget a fost una aparte. Credincioșii au participat la slujbe, procesiuni și momente de rugăciune într-un cadru dominat de calm și respect. Mulți dintre pelerini au parcurs pe jos distanțe importante pentru a lua parte la celebrarea Rusaliilor Romano-Catolice, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios al comunității.

La rândul lor, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost prezente pe toată durata manifestărilor, pregătite să intervină în cazul unor situații medicale sau al altor incidente. Pompierii și paramedicii au desfășurat activități de monitorizare, acordare a primului ajutor și informare preventivă, fără a fi însă necesare intervenții majore.

Potrivit autorităților, evenimentul s-a desfășurat fără incidente de natură contravențională sau penală, iar colaborarea dintre participanți și forțele de ordine a contribuit decisiv la buna organizare a pelerinajului.

Reprezentanții structurilor implicate au transmis mulțumiri tuturor celor care au respectat recomandările autorităților și au dat dovadă de responsabilitate civică, contribuind astfel la desfășurarea în siguranță a unuia dintre cele mai importante evenimente religioase din zonă.