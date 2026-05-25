Semaforul de la intersecția Mărgineni – Hemeiuș, pus în funcțiune. Claudiu Ilișanu: „Soluția era așteptată de comunitate”

Sistemul de semaforizare din intersecția DN 2G Mărgineni – DJ 119 B, pe relația Mărgineni – Hemeiuș, a fost pus în funcțiune, a anunțat fostul prefect al județului Bacău, Claudiu Ilișanu, care a precizat că proiectul a fost inițiat în perioada mandatului său.

Potrivit acestuia, măsura vine în sprijinul fluidizării traficului și al creșterii siguranței rutiere într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din zona metropolitană a municipiului Bacău.

Claudiu Ilișanu a declarat că demersurile și studiile de trafic au fost începute împreună cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași (DRDP), Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Consiliul Județean Bacău și Secția de Drumuri Naționale, ca urmare a numeroaselor sesizări privind blocajele din trafic, în special la orele de vârf.

„Soluția semaforizării a fost identificată ca fiind cea mai viabilă pentru decongestionarea traficului și creșterea siguranței rutiere”, a transmis Claudiu Ilișanu.

Acesta a mai precizat că proiectul a fost continuat prin colaborarea dintre CNAIR, DRDP Iași, SJDN, Primăria Mărgineni și Poliția Română.

În perioada următoare, funcționarea sistemului va fi monitorizată, iar timpii de semaforizare vor putea fi ajustați în funcție de valorile de trafic înregistrate în zonă.

Fostul prefect a mulțumit instituțiilor implicate în implementarea proiectului, apreciind că soluția era așteptată de comunitate și de transportatorii care tranzitează frecvent zona.