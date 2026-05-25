Thermoenergy Group SA Bacău va sista furnizarea agentului termic în mai multe zone din municipiul Bacău

Thermoenergy Group SA Bacău va sista furnizarea agentului termic în mai multe zone din municipiu, în perioada 26–29 mai 2026, pentru efectuarea unor intervenții la rețeaua de termoficare.

Potrivit unui anunț transmis de companie, alimentarea cu agent termic va fi oprită începând de marți, 26 mai, ora 08:00, până vineri, 29 mai, ora 21:00, ca urmare a lucrărilor desfășurate la punctele termice 69, 95, 96 și 97.

Vor fi afectați consumatorii din zonele arondate următoarelor străzi:

Aprodu Purice nr. 54

Bradului nr. 13, 17, 52, 56

Cuza Vodă nr. 37, 8

Emil Racoviță nr. 4

Energiei nr. 24, 31, 33, 35, 8

Gării nr. 54, 56, 58, 60, 70

George Bacovia nr. 67, 68, 70

Ion Luca nr. 7, 9

Mihai Eminescu nr. 28

Mioriței nr. 21, 23, 25, 29, 70, 72, 76, 78

Mitropolit Veniamin Costache nr. 1, 4

Nordului nr. 1, 2, 9, 10

Păcii nr. 11

Tipografilor nr. 1, 2, 11, 12, 16, 18

Reprezentanții Thermoenergy Group SA Bacău și-au cerut scuze pentru disconfortul creat și au precizat că măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de intervenție la rețeaua de distribuție a agentului termic.