Fotbal/ Liga 4: AS Negri, noua campioană județeană!

Cădere de cortină peste ediția 2025-2026 a campionatului Ligii 4. Și aplauze pentru noua campioană județeană: AS Negri. Sâmbătă, la Buhuși, în meciul din ultima etapă a play-off-ului, echivalent cu o finală, AFC Bubu Bacău și AS Negri au încheiat la egalitate, 1-1.

Gazdele de la Bubu, care aveau nevoie de victorie pentru a încheia pe primul loc, au deschis scorul în min.75 prin Bobîrnac, însă cei de la Negri au egalat cu patru minute înainte de final grație lui Doboș, tranșând astfel în favoarea lor lupta pentru titlu.

Celălalt joc al rundei de final, programat duminică, între CS Bârsănești și Vulturul Măgirești nu s-a disputat, oaspeții anunțând că nu se pot prezenta. Sezonul județean se va încheia sâmbătă, 29 mai, atunci când, de la ora 11.00, la Buhuși, va avea loc finala Cupei României între Vulturul Măgirești și Gloria Zemeș.

Liga 4, rezultatele ultimei etape din play-off : AFC Bubu- AS Negri 1-1, CS Bârsănești- Vulturul Măgirești 3-0 la masa verde.