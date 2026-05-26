Fotbal/ Liga 3: Final de play-off

Play-off-ul Ligii 3 a ajuns la final. Seria 1 a fost câștigată de Cetatea Suceava, care, avându-l pe bancă pe Petre Grigoraș, a reușit promovarea directă în eșalonul secund. A doua clasată, Șoimii Gura Humorului va merge la baraj. Ultima etapă, derulată weekendul trecut, a adus o înfrângere surprinzătoare Viitorului Onești, care a cedat cu 2-0 în fața „lanternei roșii” CS Blejoi.

Rezultatele ultimei etape : Cetatea Suceava- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 4-0, Viitorul Onești- CS Blejoi 0-2, Știința Miroslava- Sporting Liești 2-3, Șoimii Gura Humorului- KSE Târgu-Secuiesc 1-1.