Fotbal/ Liga 3: Final de play-off

Play-off-ul Ligii 3 a ajuns la final. Seria 1 a fost câștigată de Cetatea Suceava, care, avându-l pe bancă pe Petre Grigoraș, a reușit promovarea directă în eșalonul secund. A doua clasată, Șoimii Gura Humorului va merge la baraj. Ultima etapă, derulată weekendul trecut, a adus o înfrângere surprinzătoare Viitorului Onești, care a cedat cu 2-0 în fața „lanternei roșii” CS Blejoi.
Seria 1/ Play-off
Rezultatele ultimei etape: Cetatea Suceava- Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 4-0, Viitorul Onești- CS Blejoi 0-2, Știința Miroslava- Sporting Liești 2-3, Șoimii Gura Humorului- KSE Târgu-Secuiesc 1-1.
Clasament final: 1) Cetatea Suceava 34p., 2) Șoimii Gura Humorului 31p., 3) Sporting Liești 25p., 4) KSE Târgu-Secuiesc 19p., 5) Viitorul Onești 18p., 6) Știința Miroslava 17p., 7) Sepsi Sfântu-Gheorghe 2 8p., 8) CS Blejoi 5p.