Cașinul, inclus într-o campanie europeană de consultare civică. Localnicii, invitați la Bruxelles pentru dezbateri despre viitorul democrației

Locuitorii comunei Cașin, din județul Bacău, vor putea participa la una dintre cele mai ample inițiative de consultare civică organizate de Comisia Europeană, fiind invitați să ia parte la Întrunirea Cetățenilor Europeni privind Reziliența Democratică, programată în toamna acestui an la Bruxelles.

Potrivit organizatorilor, echipe de recrutori ai Comisiei Europene vor merge din ușă în ușă în perioada 22 mai – 6 iunie pentru a distribui invitații și pentru a identifica persoane interesate să participe la dezbaterile europene dedicate viitorului democrației în Uniunea Europeană.

Campania se desfășoară simultan în toate cele 27 de state membre și urmărește implicarea directă a cetățenilor în procesul de formulare a politicilor europene. Tema ediției din acest an este consolidarea unor democrații „rezistente, echitabile și incluzive”.

În România, pe lângă comuna Cașin, au mai fost selectate localități și zone din Iași, Tulcea, Harghita, Alba și Buzău. Organizatorii spun că alegerea comunităților s-a făcut prin tragere la sorți, pentru a asigura șanse egale de participare cetățenilor din medii diferite, indiferent de experiența lor anterioară în viața publică.

Persoanele care acceptă invitația se pot înscrie într-un grup de selecție, iar participanții finali vor fi aleși printr-un algoritm care urmărește reprezentativitatea populației Uniunii Europene în funcție de criterii precum vârsta, sexul, nivelul de educație, zona geografică și mediul socio-economic.

În final, 150 de cetățeni europeni vor forma un grup deliberativ considerat o „mini-Europă”, care va lucra la formularea unor recomandări privind protejarea valorilor democratice și stimularea participării civice în societate.