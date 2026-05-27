SĂNĂTATEA FEMEII: Perimenopauza: semnele care nu trebuie ignorate și ce poți face în privința lor

Menstruațiile devenite imprevizibile și transpirațiile nocturne nu înseamnă neapărat menopauză. De cele mai multe ori, sunt primele semne ale perimenopauzei, etapa de tranziție pe care fiecare femeie o traversează diferit.

Te trezești noaptea cu transpirații abundente. Ciclul menstrual, altădată previzibil, a devenit imposibil de anticipat. Iar întrebarea apare firesc: a intrat oare organismul într-o nouă etapă hormonală?

În limbajul de zi cu zi, multe femei numesc aceste schimbări premenopauză. Din punct de vedere medical însă, manifestările descrise aparțin de obicei perimenopauzei, termenul care descrie perioada de tranziție către menopauză. Este o etapă caracterizată prin modificări endocrine progresive și prin scăderea treptată a funcției ovariene.

Important de reținut de la început: perimenopauza nu este o boală. Este o etapă naturală din viața femeii. Faptul că provoacă simptome nu înseamnă că trebuie suportate în tăcere, multe dintre ele pot fi gestionate eficient.

Ce este, de fapt, perimenopauza

Cei trei termeni folosiți frecvent înseamnă lucruri diferite, iar confuzia dintre ei este foarte comună. Iată distincția corectă:

 Premenopauza desemnează întreaga perioadă reproductivă a femeii, de la apariția primei menstruații până la încetarea definitivă a acesteia. Practic, majoritatea vieții fertile.

 Perimenopauza este perioada de tranziție dintre anii reproductivi și menopauză. În această etapă, secreția ovariană de estrogen începe să scadă progresiv, ceea ce determină neregularități menstruale și, în final, oprirea completă a ciclurilor.

 Menopauza se confirmă retrospectiv, după absența menstruației timp de 12 luni consecutive, și reflectă încetarea definitivă a funcției ovariene.

Cu alte cuvinte, simptomele pe care multe femei le pun pe seama premenopauzei aparțin, de fapt, perimenopauzei.

Semnele care anunță perimenopauza

Primul semn este, cel mai adesea, modificarea tiparului menstrual obișnuit. Menstruațiile pot deveni mai frecvente sau mai rare, pot lipsi în anumite luni, pot fi mai abundente sau, dimpotrivă, reduse cantitativ.

Perimenopauza nu afectează însă doar ciclul menstrual. Fluctuațiile nivelului de estrogen pot determina o gamă largă de manifestări care implică întregul organism:

 bufeuri, acele valuri bruște de căldură;

 transpirații nocturne;

 insomnie și o calitate mai slabă a somnului;

 uscăciune vaginală și disconfort în timpul actului sexual;

 nevoia frecventă de a urina sau infecții urinare repetate;

 palpitații;

 dureri de cap;

 schimbări de dispoziție și o stare emoțională mai instabilă;

 sensibilitate sau durere la nivelul sânilor;

 accentuarea acneei.

Un aspect adesea trecut cu vederea: deși fertilitatea scade în această perioadă, sarcina rămâne posibilă. Ovulația poate apărea încă intermitent, chiar dacă ciclurile sunt neregulate. Femeile care nu își doresc o sarcină ar trebui să discute cu medicul despre o metodă de contracepție potrivită acestei etape.

La ce vârstă apare și cât durează

Momentul de debut diferă semnificativ de la o femeie la alta. Cel mai frecvent, perimenopauza începe între 45 și 55 de ani, însă poate apărea mai devreme, uneori chiar în jurul vârstei de 35 până la 40 de ani.

Și durata variază considerabil. Unele femei resimt simptome doar câteva luni, dar în majoritatea cazurilor tranziția durează între 4 și 10 ani. Pe măsură ce menopauza se apropie, simptomele tind să devină mai intense, pe fondul scăderii accelerate a nivelului de estrogen.

Menopauza propriu-zisă se confirmă atunci când menstruația lipsește timp de 12 luni consecutive. Vârsta medie la care se instalează este de aproximativ 51 de ani.

Ce poți face: strategii de management

Vestea bună este că perimenopauza nu trebuie traversată pasiv. Există mai multe direcții prin care simptomele pot fi ținute sub control, iar alegerea celei potrivite se face întotdeauna împreună cu medicul, în funcție de intensitatea simptomelor și de istoricul medical al fiecărei femei.

Ajustări ale stilului de viață

Pentru multe femei, primele măsuri eficiente țin de rutina zilnică. Un program de somn regulat, reducerea cafelei și a alcoolului spre seară, precum și menținerea camerei răcoroase pot diminua transpirațiile nocturne și pot îmbunătăți odihna. Activitatea fizică regulată ajută atât starea de spirit, cât și calitatea somnului, iar exercițiile cu greutăți contribuie la protejarea densității osoase, care începe să scadă în această perioadă.

Alimentația și sănătatea oaselor

O dietă echilibrată, bogată în calciu și vitamina D, devine deosebit de importantă pe măsură ce estrogenul scade, pentru că acest hormon are un rol protector asupra oaselor. Reducerea alimentelor foarte procesate și a zahărului poate ajuta la gestionarea variațiilor de greutate frecvente în această etapă.

Sănătatea emoțională

Schimbările de dispoziție și anxietatea nu sunt un semn de slăbiciune, ci o consecință reală a fluctuațiilor hormonale. Tehnicile de gestionare a stresului, sprijinul celor apropiați și, atunci când este nevoie, consilierea de specialitate pot face o diferență importantă. Dacă starea emoțională afectează viața de zi cu zi, merită discutată deschis cu medicul.

Opțiuni medicale

Atunci când simptomele sunt severe și afectează calitatea vieții, există tratamente pe care medicul le poate recomanda. Terapia hormonală poate ajuta la controlul bufeurilor și al altor manifestări, dar nu este potrivită pentru toate femeile și necesită o evaluare atentă a riscurilor și beneficiilor. Există și opțiuni non-hormonale pentru cele care nu pot sau nu doresc terapie hormonală. Pentru uscăciunea vaginală, există tratamente locale eficiente. Decizia se ia întotdeauna individual, după o discuție completă cu medicul.

Niciun tratament nu trebuie început pe cont propriu. Atât terapia hormonală, cât și suplimentele sau remediile considerate naturale pot avea efecte și contraindicații. Evaluarea medicală este pasul esențial.

Când să mergi la medic

Perimenopauza este o etapă naturală, dar asta nu înseamnă că orice simptom trebuie ignorat. Merită programată o consultație atunci când simptomele afectează somnul, starea emoțională sau viața de zi cu zi, când apar sângerări neobișnuit de abundente sau între menstruații, sau pur și simplu atunci când ai întrebări și vrei să înțelegi mai bine ce se întâmplă cu corpul tău.

O evaluare ginecologică, completată uneori de analize hormonale și de un control al sănătății osoase, oferă o imagine clară și ajută la construirea unui plan potrivit pentru fiecare femeie. Cu cât discuția are loc mai devreme, cu atât tranziția poate fi gestionată mai ușor.

Despre autoare

Articol redactat de Dr. Pricope-Veselin Adina Elena, medic primar obstetrică-ginecologie la clinica Anastasios din Bacău. Materialul are scop informativ și nu înlocuiește o consultație medicală. Pentru evaluare și recomandări personalizate, programările se pot face la clinica Anastasios din Bacău.

Clinica Anastasios Bacău · Str. Vadul Bistriței 29 · Programări: 0771 547 058