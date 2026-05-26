Numărul gradațiilor de merit, înjumătățit în județul Bacău. Doar la directori a rămas același

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a afișat numărul locurilor alocate pentru acordarea gradațiilor de merit în anul școlar 2026, iar cifrele provoacă nemulțumiri în rândul cadrelor didactice, mai ales că Ministerul Educației a comprimat întregul calendar de înscriere într-o singură săptămână.

Potrivit datelor publicate de ISJ Bacău, numărul total al gradațiilor de merit a scăzut puternic față de anul trecut: de la 252 de locuri la doar 131.

Reduceri importante apar în aproape toate categoriile. Astfel, pentru învățători au fost repartizate 27 de locuri, față de 44 în sesiunea precedentă, iar pentru educatoare doar 19 locuri, comparativ cu 34 anul trecut.

Cadrele didactice spun că situația este cu atât mai tensionată cu cât întregul proces a fost concentrat într-un interval extrem de scurt, profesorii fiind nevoiți să pregătească fișele, anexele și dosarele în doar câteva zile.

„Au înghesuit totul într-o singură săptămână: și metodologia, și fișa, și depunerea dosarelor! Iar acum aflăm că au tăiat aproape jumătate dintre locuri”, au reclamat mai mulți profesori din județ.

Singura categorie unde numărul gradațiilor a rămas neschimbat este cea a directorilor de școli (personalului de conducere, îndrumare și control), unde au fost menținute 12 locuri, la fel ca anul trecut.

În schimb, în majoritatea disciplinelor și categoriilor de personal, reducerea locurilor a amplificat competiția pentru obținerea gradației de merit, spor salarial acordat pentru performanță pe o perioadă de cinci ani.

Nemulțumirile apar în contextul în care numeroase cadre didactice au criticat deja calendarul „fulger” stabilit pentru această sesiune, susținând că timpul acordat pentru întocmirea dosarelor este insuficient pentru un proces care presupune centralizarea unui volum mare de documente și activități profesionale.