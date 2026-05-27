Cum îți poți recupera o parte din banii plătiți pe RCA după vânzarea mașinii

Puțini șoferi știu că, după vânzarea unei mașini, pot recupera o parte din banii achitați pentru polița RCA rămasă nefolosită. Procedura este prevăzută de lege și funcționează asemănător cu restituirea sumelor aferente rovinietei, în cazul înstrăinării autoturismului.

Prevederea apare în Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Actul normativ stabilește că, atunci când proprietarul unui vehicul vinde mașina și notifică asigurătorul cu privire la transferul dreptului de proprietate, acesta poate solicita restituirea părții din prima RCA aferente perioadei rămase până la expirarea contractului.

Practic, contractul RCA încetează în momentul în care fostul proprietar anunță compania de asigurări despre vânzarea vehiculului și prezintă documentele justificative sau atunci când autoturismul este radiat din circulație.

Totuși, există o condiție importantă: recuperarea banilor este posibilă doar dacă, pe perioada de valabilitate a poliței, nu au fost plătite și nici nu sunt datorate despăgubiri în urma unor accidente provocate de asigurat.

Ce trebuie să facă șoferii

Pentru a primi înapoi suma corespunzătoare perioadei neutilizate din RCA, fostul proprietar trebuie să depună o cerere la compania de asigurări unde a fost încheiată polița. Solicitarea poate fi făcută direct sau prin brokerul care a intermediat contractul.

În general, dosarul pentru restituire trebuie să conțină:

cererea de restituire completată;

copia poliței RCA;

dovada plății asigurării;

copie după actul de identitate;

documentul care atestă vânzarea sau radierea mașinii;

extras de cont cu IBAN-ul unde vor fi virați banii.

Multe companii de asigurări pun la dispoziția clienților propriile formulare pentru această procedură.

Atenție la polițele multiple

Legea mai prevede că șoferii trebuie să informeze asigurătorul dacă au încheiat mai multe contracte RCA pentru același vehicul. În această situație, proprietarul poate păstra în vigoare un singur contract și poate cere rezilierea celorlalte polițe. Dreptul de opțiune poate fi exercitat o singură dată într-un an calendaristic.

Se pot recupera bani și din rovinietă

Pe lângă RCA, foștii proprietari ai unui autoturism pot solicita și restituirea parțială a valorii rovinietei, pentru perioada rămasă neutilizată după vânzarea mașinii. Procedura este separată și se face conform regulilor stabilite de autoritățile responsabile de administrarea drumurilor naționale.