Chef Dorina Burlacu deschide în România dialogul despre viitorul untului funcțional, neurogastronomie și alimentație inteligentă

Despre Chef Dorina Burlacu, originară din Brusturoasa –Bacău și despre succesele ei în bucătăria din Italia dar și din alte țări europene, noi am mai scris. De această data, Dorina a ales să vină acasă, dar nu doar în vizită, ci cu un nou concept.

România a devenit, în aceste zile, spațiul unei premiere gastronomice, academice și culturale de înalt nivel: prezentarea conceptului BUR DOR, noua cremă de unt funcțională creată de Chef Dorina Burlacu – Healthy & Wellness Cuisine, specialistă în nutriție culinară, neurogastronomie și gastronomie funcțională, cu activitate internațională între România, Italia și marile platforme europene de cercetare și inovație gastronomică.

Chef Dorina Burlacu este colaboratoare a Fundației Congresului Mondial de Gastronomie Științifică din Barcelona (Science & Cooking World Congress Foundation) și deține titlul de Ambasadoare a Bucătăriei Italiene în cadrul Asociației Bucătarilor Italieni, promovând de peste 30 de ani cultura gastronomică italiană, dialogul intercultural și excelența culinară între Italia și România.

Chef Dorina Burlacu este laureată a premiului internațional „Pier Paolo Pasolini – Eccellenza alla Carriera per l’Arte in Cucina”, distincție primită la Roma pentru contribuția sa la promovarea gastronomiei ca formă de cultură, identitate și expresie artistică contemporană.

După prezentări internaționale la Barcelona, Paris și Italia, BUR DOR a fost introdus oficial pentru prima dată în România printr-o serie de evenimente care au unit cultura, știința, emoția, muzica și cercetarea alimentară.

Prima etapă a avut loc la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, într-un context artistic profund emoționant, organizat sub semnul memoriei marelui artist Dorel Baicu. Evenimentul a reunit personalități culturale, reprezentanți ai presei, invitați din mediul artistic și academic, într-o atmosferă unde gastronomia s-a întâlnit cu muzica și emoția.

Un rol important în organizarea acestui moment l-au avut familia Baicu și Pavel Ionescu, promotori ai unui eveniment care a transformat experiența culinară într-un act cultural și senzorial.

Seara a fost acompaniată de notele elegante și emoționante ale trio-ului „Flautul Fermecat – Tango con Brio”, creând un dialog unic între muzică, memorie și percepția gustului.

În cadrul evenimentului, Chef Dorina Burlacu a prezentat conceptul BUR DOR ca expresie a unei noi direcții culinare europene: o gastronomie construită pe echilibru, emoție, sănătate și neuroștiință senzorială.

A doua etapă majoră a avut loc la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în cadrul Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, unde s-a desfășurat workshop-ul internațional: „Neurogastronomia și alimentele funcționale: noua frontieră a nutriției și experienței culinare”. Workshop-ul a reunit studenți, profesori universitari, cercetători, specialiști și numeroși jurnaliști interesați de noul concept de neurogastronomie și alimentație funcțională.

Următoarea etapă este participarea la EUROINVENT 2026, organizat la Iași, în perioada 28–30 mai 2026, la Palatul Culturii, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate cercetării, creativității și inovării.

„BUR DOR nu este doar o cremă de unt. Este o emoție construită prin știință. Este o punte între România și Italia, între memorie și viitor, între cultură, sănătate și gastronomie”, declară Chef Dorina Burlacu.

De la Bacău la Iași, de la muzică la neurogastronomie și de la cultură la cercetare academică, BUR DOR devine simbolul unei noi generații de produse alimentare funcționale și al unei noi conversații despre viitorul gastronomiei europene.