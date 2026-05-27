Săptămâna Europeană de Luptă Împotriva Cancerului: 619 cazuri noi în Bacău doar în primul trimestru al lui 2026

Autoritățile de sănătate publică trag un semnal de alarmă și îndeamnă cetățenii la prevenție activă, pe fondul cifrelor îngrijorătoare înregistrate la nivel județean.

Cazuri noi (T1 2026) 619 Județul Bacău Pacienți în evidență 10.059 La 31 martie 2026 Decese (T1 2026) 348 Boli oncologice Cazuri prevenibile ~40% Prin stil de viață sănătos

Între 25 și 31 mai, România se alătură campaniei europene „Săptămâna Europeană de Luptă Împotriva Cancerului” (EWAC), un efort comun care pune în prim-plan prevenția, depistarea precoce și accesul echitabil la tratament. În județul Bacău, datele Cabinetului județean de oncologie pentru primul trimestru al anului 2026 zugrăvesc o realitate dificilă: 619 cazuri noi diagnosticate, 10.059 pacienți rămași în evidență activă și 348 de decese în numai trei luni.

La nivel european, un cetățean aflăart că are cancer la fiecare 9 secunde. În 2022, boala a cauzat circa 1,3 milioane de decese în UE, iar costurile depășesc 100 de miliarde de euro anual.

La nivel național, aproximativ 300.000 de persoane trăiesc cu un diagnostic de cancer, iar riscul de deces înainte de 75 de ani se situează în jurul valorii de 14%. Experții subliniază că aproape 40% dintre cancere pot fi prevenite prin schimbări de comportament și reducerea expunerii la factorii de risc modificabili.

Ce factori de risc trebuie evitați?

Fumatul

Consumul de alcool

Alimentația nesănătoasă și sedentarismul

Supraponderalitatea și obezitatea

Expunerea la factori de mediu nocivi

România a demarat programe de screening pentru cancerul de col uterin, sân, colorectal și pulmonar, cofinanțate din fonduri europene. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) promovează, totodată, vaccinarea anti-HPV și dezvoltarea Registrului Național de Cancer.

„Prevenția rămâne cea mai eficientă armă pe care o avem. Este nevoie de responsabilitate individuală, dar și de acțiune colectivă pentru a crea un mediu care sprijină alegerile sănătoase,” se arată în comunicatul semnat de dr. Mihaela Arim, director executiv DSP Bacău.