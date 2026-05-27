Lupte greco-romane/libere: 4 medalii la Naționalele de juniori

Sportivii băcăuani legitimați la SCM și CSȘ Bacău au reușit rezultate deosebite în cadrul Finalelor Campionatului Național U20 desfășurate în perioada 22-24.05.2026 la Piatra Neamț, depășind așteptările. Cu atât mai mult având în vedere și faptul că au evoluat la o categorie superioară de vârstă!

Astfel la categoria 63 de kg lupte greco-romane, frații gemeni Robert si Alexandru Ambrosie (elevi la LPS Bacău) antrenați de George Șarban au împărțit ”frățește” podiumul cucerind argintul și respectiv bronzul la această categorie de greutate.

O evoluție foarte bună a avut și Darius Lovin care deși dezavantajat de diferența mare de kg a reușit calificarea până în faza de sferturi de finală ale competiției, adjudecând victorii importante pe parcurs, prefigurându-se în perspectivă ca un pretendent al categoriei 55 de kg.

„Sportivii noștrii arată un progres constant de la o competiție la alta, argument care confirmă faptul că obiectivul nostru de a obține în perspectivă rezultate bune la Campionatele Europene de juniori, cu aceasta generație, este realizabil”, a subliniat George Șarban antrenor SCM Bacău

Luptele libere nu s-au lăsat mai prejos și sportivele pregătite de Victor Donciu au adus ”paritatea” la această competiție, cucerind, la indigo, argintul și bronzul la categoria 57 de kg lupte libere feminin prin Gabriela Basoc (CSȘ Bacău) și Denisa Enașel (SCM Bacău).

Se anunță o vară plină pentru luptătorii băcăuani care în vacanța care urmează se vor ”delecta” cu antrenamente specifice , cantonamente și turnee internaționale în vederea participării cu succes la competițiile din toamna acestui an, Cupa României fiind una dintre priorități.