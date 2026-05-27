Semaforul care a unit comunitatea: „Înainte era o coadă, acum sunt trei”

Primele zile de funcționare ale semafoarelor montate la intersecția DN 2G Bacău–Moinești cu DJ 119 spre Hemeiuș și Mărgineni au reușit o performanță rară: să transforme o zonă deja aglomerată într-un mic experiment social despre răbdare, nervi și consum de combustibil la ralanti.

După valul de reacții apărute în trafic și pe rețelele sociale, viceprimarul comunei Mărgineni, Benoni David, a transmis că autoritățile au început deja reglajele sistemului:

„În urma constatărilor din trafic la Intersecția DN 2G Bacău–Moinești cu DJ 119 Mărgineni–Hemeiuș, după implementarea semaforizării, în această dimineață au fost stabilite cu responsabilii care gestionează sistemul măsuri de reglare a timpilor, pentru a eficientiza circulația. Aceste reglaje vor continua până la eliminarea disfuncționalităților care s-au constatat în primele zile de funcționare.”

Până la reglajele promise, șoferii au făcut însă propriile analize inginerești, iar concluziile sunt… colorate.

Unii spun că problema nu poate fi rezolvată doar din timpii semaforului și că ar fi fost nevoie de benzi suplimentare sau de o bandă cu verde intermitent spre Hemeiuș. Alții remarcă ironic faptul că, dacă înainte era coloană doar pe un sens, acum „performanța” este că s-au format cozi din toate direcțiile.

Mai mulți conducători auto au relatat că au prins blocaje până în zona CPL sau după Casablanca, în timp ce alții spun că au stat și peste zece minute doar pentru a ajunge în dreptul semaforului.

Nu au lipsit nici soluțiile alternative propuse de cetățeni. Sensul giratoriu este, de departe, varianta cel mai des invocată în comentarii. Unii șoferi susțin că un sistem bazat pe senzori, similar celor implementate în anumite zone din municipiul Bacău, ar fi fost mai eficient decât funcționarea permanentă a semafoarelor.

Desigur, internetul nu ar fi internet fără comparațiile memorabile. Un comentator a concluzionat că „o găleată de var era mai ieftină”, iar altul a avertizat că, în ritmul actual, „o să fie coadă până la școala de la Trebeș”.

Între timp, autoritățile încearcă să sincronizeze timpii semafoarelor, iar șoferii încearcă să sincronizeze plecarea de acasă cu orele la care traficul încă mai poate fi numit „trafic” și nu „parcare liniară”.