Peste 1.400 de abateri rutiere constatate de polițiștii băcăuani în Săptămâna Siguranței Rutiere

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat, în perioada 18 – 24 mai, o serie de acțiuni preventive și de control în cadrul Săptămânii Siguranței Rutiere, organizată la nivel național pentru reducerea riscului de accidente și creșterea gradului de responsabilizare în trafic.

Potrivit reprezentanților IPJ Bacău, activitățile au vizat atât prevenirea accidentelor rutiere, cât și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente în trafic. La acțiuni au participat polițiști rutieri, alături de efective din structurile de siguranță publică, siguranță școlară și prevenirea criminalității.

Activitățile preventive au fost organizate atât în unități de învățământ, cât și în trafic, în mediul urban și rural, cu participarea a peste 800 de persoane. În cadrul întâlnirilor dedicate copiilor a fost utilizat și laboratorul de educație rutieră, iar în municipiul Onești au fost organizate patrule școlare pentru promovarea respectării regulilor de circulație și conștientizarea pericolelor din trafic.

În paralel, polițiștii au intensificat controalele pe principalele artere din județ pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră.

În urma verificărilor efectuate, au fost constatate 1.488 de abateri de la normele rutiere. De asemenea, polițiștii au reținut 93 de permise de conducere, au retras 100 de certificate de înmatriculare și au constatat 21 de infracțiuni la regimul circulației.

În perioada menționată, la nivelul județului au fost înregistrate și 21 de accidente rutiere ușoare, soldate cu rănirea a 28 de persoane.

Reprezentanții IPJ Bacău au transmis că acțiunile preventive și de control vor continua și în perioada următoare, pentru diminuarea riscului rutier și creșterea siguranței participanților la trafic.