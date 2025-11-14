CONVOCATOR – EVERGENT Investments SA

C O N V O C A T O R

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Compania), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1992002400045 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J1992002400045, având capitalul social subscris și vărsat de 89.082.859,20 lei.

C O N V O A C Ă

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de 18 decembrie 2025, la ora 1100.

Ședința Adunării generale a acționarilor se va desfășura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societățile și a prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments SA (Autorizație ASF nr. 61 și 62 din 29 mai 2025 – www.evergent.ro ).

Capitalul social al Companiei este format din 890.828.592 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a acționarilor, cu excepția unui număr de 34.229.609 de acțiuni deținute la data de 14 noiembrie 2025, reprezentând 3,84% din capitalul social și a acțiunilor ce urmează a fi dobândite până la data de referință. Acțiunile răscumpărate conform Hotărârilor AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2024,nr. 2 din 29 aprilie 2025 și nr. 4 din 29 octombrie 2025, vor avea drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Acțiunile cu drept de vot la data de referință, 5 decembrie 2025, se vor afișa pe website – www.evergent.ro .

La Adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 5 decembrie 2025, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1 Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii Companiei înscriși pe buletinele de vot. 2 Aprobarea distribuirii de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți și a dividendului brut de 0,135 lei pe acțiune. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agentul de plată Banca Transilvania. Aprobarea datei de 17 iunie 2026 ca dată a plății dividendului. 3 Aprobarea datei de 03 iunie 2026 ca dată de înregistrare (ex-date 02 iunie 2026) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor. 4 Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea Directorului general și/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului Comerțului.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunarea generală a acționarilor conform reglementărilor aplicabile, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare a Adunărilor aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro .

Doar acționarii înscriși în registrul actionarilor la data de referință 5 decembrie 2025 pot participa la Adunarea generală a acționarilor:

a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice);

b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală;

c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Accesul acționarilor persoane fizice cu drept de participare la Adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunarea generală a acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentantul legal care, la rândul său, poate da împuternicire altei persoane pentru respectiva Adunare generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în Adunarea generală exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă ( aga@evergent.ro ), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziția acționarilor la sediul companiei și pe website-ul www.evergent.ro .

Exercitarea votului electronic, prin corespondență sau prin împuternicire specială se face începând cu data de 5 decembrie 2025.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până la data limită 16 decembrie 2025, ora 1100, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială unui singur reprezentant.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor Adunării generale a EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Companie în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de documente conform Procedurilor, la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro , nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA.

Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate în baza prevederilor Actului constitutiv se depun sau se transmit la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro , până la data limită de 16 decembrie 2025, ora 1100. Documentele depuse după data și ora limită vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezență, fără drept de vot în cadrul Adunării generale.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare şi se transmite nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiția să fie exprimat și înregistrat nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea generală a acționarilor, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarea generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la Adunarea generală a acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunarea generală a acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată “vot electronic” de pe site-ul www.evergent.ro , conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe www.evergent.ro.

Votul în Adunarea generală, prin oricare din modalitățile de vot permise acționarilor, poate fi exprimat în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, doar prin una din opțiunile de vot “pentru” sau “împotrivă”.

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (233) din Legea nr. 24/2017: ”(…) în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat”.

Actul constitutiv al EVERGENT Investments nu califică în niciun fel “poziția abținere”, astfel că această poziție va putea fi adoptată de acționar, fără ca mențiunea ”abținere” să fie considerată vot valabil exprimat, în condițiile legii.

II. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Completarea ordinii de zi se poate realiza de către unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Companiei și/sau de către Consiliul de administrație în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 105, alin. (3) și 51 coroborat cu art. 189 și art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Dreptul acționarilor de a completa ordinea de zi se poate exercita numai în scris, până la data limită de 2 decembrie 2025, ora 1700, prin depunerea documentelor, în original, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă prin e-mail, la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică). Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții definiți la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți (art. 105, alin. (11) Legea nr. 24/2017).

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 16 decembrie 2025, ora 1700. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea „Întrebări frecvente” sau în cadrul ședinței Adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, “secretariat”) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă prin e-mail, la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică).

Cerințele menționate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

IV. Documentele aferente Adunării generale a acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.evergent.ro și se pot consulta la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, secretariat) în zilele lucrătoare între orele 900-1600.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale Adunării generale, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 17 noiembrie 2025, conform prevederilor legale.

Procedurile de organizare și desfășurare a Adunării generale a acționarilor aprobate de Consiliul de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv, publicate pe website-ul www.evergent.ro, sunt: Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, care cuprinde precizări privind organizarea și desfășurarea ședințelor Adunărilor generale, Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală) și Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic).

Ședința Adunării generale ordinare poate fi vizualizată pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință – prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizări în Procedura generală AGA).

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Companiei, Adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de 19 decembrie, ora 1100, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

EVERGENT Investments S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării ședinței Adunării generale și implementării hotărârilor adoptate conform prevederilor legale aplicabile.

Toate reperele orare menționate în prezentul Convocator sunt raportate la ora oficială a României.

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

Claudiu Doroș

Președintele Consiliului de administrație

,

Cătălin Iancu, Director general

Gabriel Lupașcu, Ofițer Conformitate