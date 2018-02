Decorul multicolor realizat cu ajutorul lucrărilor artistico-plastice ale celor mici, care au redat eroi și scene din poveste, a transformat Grădinița „Crai Nou” din Bacău, în perioada 19-23 februarie 2018, într-o lume de basm. Copiii îmbrăcați în frumoase costume specifice eroilor din basme și-au demonstrat talentul cântând, dansând, recitând și interpretând personaje din lumea basmelor. Toate aceste activități fac parte din Concursul Județean „Stropi din curcubeu”, aflat la a II-a ediție, care s-a desfășurat pe trei secțiuni: „Trăistuța fanteziei” – povești, poezii, catrene, ghicitori create de către copii; „Lumea ca o poveste” – compoziții artistico-plastice; „Eroi de poveste” – concurs de dans și interpretare.

Timp de patru zile piticii grădiniţei au impresionat juriul prin costume şi interpretări originale. Amfiteatrul unităţii a fost seară de seară gazdă pentru mulţimea de prinţi şi prinţese, neastâmpăratul Nică din Humuleşti, Scufiţa Roşie, Greieraşul cel vesel şi Furnicuţa cea harnică, Ursul păcălit şi Vulpea cea vicleană, Motanul încălţat, pitici, Albă ca Zăpada şi fel de fel de personaje desprinse din paginile cărţilor cu poveşti şi povestiri pentru cei mici.

Ei artişti în devenire, iar doamnele regizori desăvârşiţi. Spectacolele au fost o reală încântare pentru spectatori, părinţi, juriu. Fiecare participant s-a străduit să impresioneze prin prestaţia sa.

Totodată, expoziţia de desene şi picturi redă cu fidelitate dragostea copiilor pentru culoare şi lumea ei. Paleta curcubeului a transpus pe hârtie lumea plină de fantezie, bucurie şi naivitate a copilăriei.

Jurizarea tuturor creațiilor literare, artistico-plastice și a prestațiilor artistice are loc vineri, 23 februarie, cu sprijinul profesorilor de la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău și de la Palatul Copiilor Bacău. Aceasta a fost urmată de gala premianţilor la secţiunea de dans şi interpretare, adevăraţi artişti în devenire. Juriul a avut o misiune destul de dificilă, la această ediţie participând elevi şi preşcolari din 27 de unităţi şcolare.

Prof. Mariana Carmen Isop, director al Grădiniței „Crai Nou” și director adjunct al Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, din a cărei structură face parte unitatea de învățământ preșcolar:

„Prin acest concurs, ne-am dorit să venim în întâmpinarea dorinței celor mici de a se transpune în personaje din basme sau desene animate și de a reda prin culori scene din poveștile audiate, am creat cadrul prin care acestea pot fi îndeplinite.

Menirea dascălilor este de a identifica de timpuriu, copiii care dispun de un potenţial artistico-creativ şi de a-i încuraja în visul lor, călăuzindu-i într-o lume minunată, aceea a basmelor și creațiilor literar-artistice prin intermediul picturii, desenului, colajelor, valorificând dorinţa lor de a se asemăna cu eroii din povestea preferată.

Dorind să valorificăm toate valențele creative ale copiilor, am creat posibilitatea să se exprime prin cuvânt, dans, culoare, gest și mimică în cele trei secțiuni propuse pentru concursul.

Grupul țintă a fost format din preşcolari, elevi ai claselor pregǎtitoare și I -IV din Bacău și din judeţ, de la grădinițele și școlile partenere – grădinițele Lizuca, Crai Nou, Rază de Soare, Dumbrava Minunată, Roza Venerini, de la școala Mihai Drăgan, din Bacău, care au participat și la prima ediție din acest concurs, dar și de la unitățile școlare din Cleja, Lespezi – Gârleni, Hemeiuș și alte localități, alături de cadrele didactice din învăţământul preşcolar și primar. La concursul de desene au fost și elevi din învățământul gimnazial.

Am acordat premii la toate nivelele. Însă, câștigătorii acestui concurs pot fi considerați toți preșcolarii și școlarii participanți, dar și familiile acestora care au putut să le admire prestațiile şi lucrările. Important este să le dăm curaj și încredere în ei.

Avem și sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, de aceea ne dorim, și vom depune toate eforturile, ca acest concurs, care acum a fost județean, pe viitor să devină inter-județean, apoi regional și, de ce nu, chiar național.”

Coordonatori

Coordonatorii acestui frumos proiect sunt: prof. Mariana Carmen Isop și prof. Daniela Potoschi, educatoare la GPP „Crai Nou” Bacău.

Trebuie remarcat întregul colectiv al Grădiniței „Crai Nou” din Bacău, format din 16 cadre didactice deosebite, dedicate profesiei şi cu multă dragoste pentru copii: Cristina Bordeianu, Mihaela Ciocănaş, Nadia Chirica, Daniela Colonescu, Daniela Dorobăţ, Monica Mardare, Maria Năsturaş, Petronela Palade, Manuela Palade, Maria Popa, Ariadna Rogojinaru, Rachila Straton, Marieta Simion, Alina Vornicu și Niculina Vulpe.

Premii

PREMIILE I – Secțiunea a III-a: „EROI DE POVESTE”/ dramatizare/ nivel primar – clasele I, a II-a şi a IV-a.

1.Sceneta „Albă ca Zapada și abecedarul” – elevi ai clasei a II-a A, coordonați de prof. SORINA GHIURCĂ, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Gârleni

Actori: SIMON ANDRA, PITICARU LAVINIA, MITITELU PAULA

2. Sceneta „Iedul cu trei capre”- elevi ai clasei I A, coordonați de înv. BRÂNZEI CORINA, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Gârleni.

Actori: OLARU ANA-MARIA, LASLĂU DARIUS, SIMON AURORA, DRĂGHIN ANTONIA, PETRICĂ NOELIA, ROTARU SIMONA, CATANĂ LARISA, GÂSCĂ RALUCA.

3. SCENETA „PĂCALĂ ȘI TÂNDALĂ”- elevi ai clasei a IV-a A, coordonați de înv. URSACHE GABRIELA Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Gârleni.

Actori: POPU ILIE-TUDOR, SIMON GIULIA, URSARU AMALIA MARIA, MOȘNEGUȚU GEORGIANA, ZEGHIU DIANA-ANDREEA, COMPOT GIULIA MARIA, BARDAȘU ROMINA

PREMIILE I –Secțiunea a III-a: „EROI DE POVESTE”/ dramatizare/ dans/ nivel prescolar-Grădiniţa „Crai Nou” BACAU

1. Monolog „Găinuşa cea isteaţă” – SOFIA CLIM

Monolog „Motanul Încălțat”- DAVID RAREȘ

Grupa mijlocie B, educatoare Rogojinaru Ariadna, Straton Rachila

2. „Vals la palat” grupa mare A, coordonatori Vulpe Niculina, Chirica Nadia

3. Sceneta „Greierele si Furnica”- actori LUPU ANASTASIA si UDREA FILIP

4. „Scufița Roșie” – actor VANCEA ELIZA

Grupa mijlocie B, educatoare Rogojinaru Ariadna, Straton Rachila

5. „Paradă la castel” – grupa mica C, coordonatori Dorobăţ Daniela, Năsturaș Maricica

6. „Carnavalul personajelor din povești” grupa mijlocie A, coordonatori Vornicu Alina, Bordeianu Cristina

7. „Dansul piticilor”- grupa mica B, coordonatori prof. Palade Petronela, Mardare Monica

8. Sceneta „Scufița Roșie şi Lupul”, actori CIUTEA EVELYN, SANDU TUDOR

grupa mica B, coordonatori prof. Palade Petronela, Mardare Monica

9. Sceneta „Vânătorul şi Scufiţa Roşie”- actori BLIDARU ANA-MARIA şi VÂRLAN ERIC STEFAN, grupa mica A, coordonatori Simion Marieta, Potoschi Daniela

10. „Dansul veseliei” – Grupa mare C- coordonatori Colonescu Dana, Popa Maria

11. Monolog „La cireşe” – actor MARIAN CASIAN, grupa mare C, coordonatori Colonescu Dana, Popa Maria

12. Dramatizare „Ursul păcălit de vulpe”,

Grupa mare B, coordonatori prof. Ciocănaş Mihaela, Palade Manuela.

PREMIILE I –Secțiunea a III-a: ,,EROI DE POVESTE”/ dramatizare/dans/ nivel primar – clasele pregatitoare şi a II-a

1. Sceneta „Greierele și furnica”- elevi ai clasei a II-a, coordonați de înv. TALABĂ FEVRONIA, Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș.

Actori: BUDĂU EMA-ADELINA, CRISTEA IOANA- DENISA, AENCULESE BOGDAN IONUȚ.

2. „Dansul personajelor din povești”- elevi ai clasei pregătitoare, coordonați de prof. înv. primar DAVIDUȚĂ ANTONINA, Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș.

Toate premiile au constat în diplome și multe dulcuri. Felicitări tuturor!

