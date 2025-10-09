Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea10 octombrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Handbal feminin/ Divizia A: Partida CSM Roman- Știința Bacău, amânată pentru duminicăAnaliză: Bacăul, al doilea județ din regiunea Nord-Est ca număr de salariațiO zi liberă pentru sănătatea copilului – drept garantat prin lege pentru părințiBărbat găsit în stop cardio-respirator în zona localității Frumoasa. Intervenție Salvamont și echipaj medicalClaudiu-Richard Târziu: „Adevărul se rostește cu curaj. Apărarea normalității nu este extremism”Judo/ Memorialul „Aurel Cîmpeanu” și Cupa „Kids Bucovina”: SCM- Palatul Copiilor Bacău, în graficCum influențează noua tehnologie experiența jucătorului în jocurile de cazinou moderneAlege anvelopele potrivite pentru sezonul rece!