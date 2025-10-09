Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea9 octombrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Andreea Negru noul Prefect al Bacăului: „Mai multă transparență, mai puțină birocrație”Întrerupere temporară a furnizării apei potabile în zona de sud a municipiului BacăuTrei lucrări realizate la ZIDART – Street Art Festival din Bacău, nominalizate la nivel internaționalHandbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău deschide etapa. La RomanBărbat reținut de polițiști, după ce ar fi sustras 5.500 de euroZilele Info Schrack 2025 au debutat cu succes la Bacău – soluții electrice inteligente, conectare cu viitorii ingineri și partenerii regionaliAniversariada Auchan continuă cu reduceri de până la peste 50% și peste 1.300 de oferteJandarmii băcăuani au fost la pescuit – vezi ce capturi au avut și cum au salvat peste 20 de kg de pește