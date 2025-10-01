Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea1 octombrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Vremea în România: se răcește dar spre finele săptămânii își revineNu mai e despre cât. E despre cumPROMOȚIA SĂPTĂMÂNII 1-7 octombrie1 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Persoanelor VârstniceRECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ PENTRU EFORTURILE ROMÂNIEI ÎN EDUCAȚIA DESPRE HOLOCAUSTPoarta cu cerdac din Valea Seacă – o mărturie a tradiției arhitecturale din prima jumătate a secolului XXJudo: Ana Maria Crăciun (CSM Bacău), campioană națională Ne-Waza Under 16 și locul 1 la International Shosha Judo CupElev băcăuan, premiat la Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată 2025