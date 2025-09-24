Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea24 septembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Spectacol dedicat seniorilor din comuna MăguraFotbal/ Liga a IV-a: CS Bârsănești, lideră solitarăEuroparlamentarul Claudiu-Richard Târziu: „Gestionarea pădurilor trebuie să rămână o competență națională”PROMOȚIA SĂPTĂMÂNII 23 – 30 septembrieFotbal/ Liga 3: Remize externe pentru Aerostar și Viitorul OneștiExercițiu de simulare a unui accident la Barajul Poiana Uzului, în județul BacăuUn elev de la CN Gheorghe Vrănceanu, locul II la Olimpiada Online de Fizică pe EchipeFrumusețea începe din interior – 5 motive să iei colagen