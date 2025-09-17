Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea17 septembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Băcăuanul care a urcat România pe podiumul mondial la skandenbergCentenar ATENEU în BacăuGrupul EVERGENT Investments anunță active record de 3,72 miliarde de lei la 30 iunie 2025Fotbal/ Liga a IV-a: Vulturul zboară, Siretu seacă!Jandarmii din Bacău au sărit în ajutorul unui bărbat care și-a pierdut cunoștința pe stradăBărbat din Bacău, prins beat la volan după ce a avariat trei mașiniLucrări de asfaltare pe Autostrada A7 Focșani – Bacău, Lot 2 Domnești-Târg – RăcăciuniAdolescent de 15 ani prins la volan în Urechești